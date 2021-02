Météo France : prévisions pour ce mercredi 17 février et pour les prochains jours

► Mercredi

On se réveille avec pas mal de vent ici ou là.

Déjà 30 à 60 km/h en début de journée.

Le ciel lui sera très nuageux et quelques gouttes possibles se développent du boulonnais possiblement jusqu’à la métropole lilloise.

On retrouve cette configuration jusqu’en milieu d’après-midi, après quoi la situation se calmera sur la frange littorale.

Ailleurs un temps sec partagé entre nuages et éclaircies.

Des éclaircies qui devraient être plus vaillantes en fin de journée. Le vent restera sensible, toujours en pointes.

► Températures

Les températures demain matin, 6 à 8 degrés : 6 pour Amiens et Longueau 7 à Lille et Pérenchies.

Les maximales elles varient autour de 11 ou 12 degrés : 11 à Saint Quentin et Bernes 12 à Valenciennes et Denain.

► Jeudi

Le ciel devient très vite couvert partout dès le début de matinée.

Quelques ondées peuvent se produire. En mi-journée, une petite perturbation arrive sur les côtes et gagne toute la région.

Elle nous quittera en tout début de soirée.

Le vent sera encore bien présent avec des rafales possibles cette fois jusque 70 km/h. Températures de 5 à 11 degrés.



► Vendredi

Sans doute du brouillard en tout début de matinée.

Après leur dissipation, le soleil devrait arriver à s’imposer quelque peu.



► Et puis samedi

Sans doute le début d’un très beau et très doux weekend, avec un soleil abondant et presque de la chaleur pour la période, jusque 15 degrés en moyenne.



► QUALITE DE L’AIR

La situation devrait rester identique à celle d'hier avec des émissions de particules stables suite au radoucissement des températures.

La qualité de l'air devrait donc être moyenne dans toute la région, les concentrations en ozone resteront à des niveaux modérés grâce aux rafales de vent qui souffleront sur les Hauts-de-France.

Retrouvez toute l'information sur la qualité de l'air sur le site plus d’infos sur le site atmo-hdf.fr

Texte : Thomas Leridez