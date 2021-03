Météo France : prévisions pour ce mercredi 17 mars et pour les prochains jours

► Mercredi

La perturbation qui a concerné hier les Hauts-de-France, se décale un peu vers l’est, mais nous conservons un ciel encombré avec des pluies éparses.

On retiendra aussi le vent pour cette journée de mercredi, assez fort dans l’ensemble avec des bourrasques jusque 60/70 km/h un peu partout.

En journée, même type de configuration. Nuages, pluies faibles et rafales de vent.

Il n y a qu’en soirée ou les pluies pourraient se faire davantage remarquer avec le passage d’une zone plus humide.

► Températures

les températures seront en baisse car on attend un refroidissement de la masse d’air. 3 à 7 degrés au lever du jour :

4° à Laon et Tergnier

5° pour Arras et Barly

La baisse se confirme aussi dans l’après-midi…on sera 2 à 3 degrés en dessous des moyennes habituelles :

8° à Saint Quentin et Guise

10° à Calais et Sangatte

► Jeudi

La journée sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle dégradation par le nord en milieu de matinée, qui gagnera petit à petit l’ensemble des Hauts-de-France. Au menu encore : grisaille, pluies faibles et une fraicheur qui s’accentue. 3 à 8 degrés attendus sur la journée.

► Vendredi

À partir de Vendredi, la situation météo va se faire plus stable avec un temps sec et ensoleillé qui domine. Certes on aura toujours du vent en pointes jusque 70 km/h possible sur les côtes.

► Enfin samedi

Belle journée ensoleillée également, mais avec des températures le matin bien froides. Températures qui signent le retour des gelées pour cette fin de semaine.

► QUALITE DE L’AIR

Les concentrations en particules diminuent en lien avec le passage d’une perturbation.

L'ozone maintiendra une qualité de l'air moyenne sur toute la région.

Prévisions signées Atmo Hauts-de-France qui surveille chaque jour l'air que nous respirons grâce à plus de 45 stations de mesures fixes réparties dans toute la région.

