Météo France : prévisions pour ce mercredi 2 juin et pour les prochains jours

► Mercredi

Une dépression continue sa remontée du sud de la Bretagne vers l'Irlande, apportant de l'air un peu plus chaud en basses couches.

En marge, le ciel se voile progressivement sur la Picardie en cours de matinée, avec un voile plus épais en allant vers le Sud.

La masse d’air commence à se faire instable. Les orages se développent dans l’après-midi en Picardie, avant de concerner le Nord Pas-de-Calais en fin de journée. Ces orages seront peu mobiles et pourront occasionner des cumuls de pluie significatifs. Enfin le vent évoluera en rafales.

► Températures

Les températures le matin seront plus douces qu'hier :

13° à Saint Omer et Salperwick

16° à Compiègne et Gilocourt

Dans l’après-midi :

25° à Château Thierry et Blesmes

28° à Lille et Emmerin

► Jeudi

On conserve des conditions instables pour cette nouvelle journée, avec un risque d'averses dans l'intérieur des terres en matinée, se doublant d'un risque d'orage à partir de la mi-journée, avec un ciel qui se charge de plus en plus. Toujours accompagné de bourrasques de vent.

Températures de 15 à 25 degrés.

► Vendredi

Un faible risque d’averses persiste en matinée, alors que dans l’après-midi, une masse d’air plus fraiche et donc plus stable, progresse lentement jusque chez nous.

On en ressentira les effets samedi avec des pressions qui repartent à la hausse et un temps plus clément, mais dans une ambiance rafraichie. On sera dans les normales de saison, 12 à 21 degrés sur la journée.

► QUALITE DE L'AIR

La perturbation orageuse qui abordera la région par le sud à la mi-journée permettra aux concentrations en ozone de diminuer sur une partie de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, donnant une qualité de l'air moyenne. Ailleurs dans les Hauts-de-France, la qualité de l'air devrait rester dégradée.

Et puis c’est toujours bon de le rappeler : En ville, pour les trajets de moins de 6km, c'est à vélo que l'on se déplace le plus vite. Pensez-y pour vos sorties.

Texte : Thomas Leridez