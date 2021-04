Météo France : prévisions pour ce mercredi 21 avril et pour les prochains jours

Tel temps à la Saint Anselme, tel temps pendant une semaine… Voici donc l’un des dictons du jour ! Heu… on ne pourrait pas remettre ce dicton à demain plutôt ? ;-)

► Mercredi

Ce matin, une nouvelle fois de la grisaille s’est formée durant la nuit, et nuages bas, brumes, brouillards parfois denses envahissent la région.

Comme hier, cette grisaille va se disloquer dans la matinée pour laisser revenir par le sud, de belles éclaircies.

Le vent orienté au secteur nord-nord-est est faible à modéré.

À partir de la mi-journée, la situation va sans doute se dégrader sur la moitié sud des Hauts-de-France, avec un risque d’averses qui pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre.

Le vent, lui, va se lever et souffler en rafales de 40 à 50 km/h, voire 55/60 km/h sur les caps exposés.

► Températures

Les températures du jour affichent une légère hausse :

Au petit matin, Météo France annonce de 2° à 5° dans l’intérieur et de 4° à 6° en bord de mer.

Les maximales seront de 11° à 13° sur la façade maritime et de 15° à 18° partout ailleurs.

► Jeudi

Nous allons conserver des champs de pression élevés.

Ce sera certainement le début d’une série de belles journées, avec un temps calme et bien ensoleillé, mais une masse d’air un plus fraîche va s’inviter par le nord, faisant à nouveau descendre les températures : de 0° à 5° pour les minimales, de 10° à 15° localement 16° pour les maximales.

► Vendredi

Comme la veille, rares seront les nuages ! Le soleil va largement briller mais ne réchauffera pas les températures matinales : de -1° à 3° dans les terres, 2° à 5° en bord de mer. Les maximales elles, afficheront 11° et 12° près de la mer, 14° à 17° ailleurs.

► Samedi

(Indice de confiance de 4 sur 5)

Très belle journée plus qu’ensoleillée, petit bémol avec le vent qui soufflera en pointes sur le Nord et le Pas-de-Calais entre 40 et 55 km/h.

Côté températures, comptez sur une fourchette de 2° à 5° pour les mini et de 12° à 18° pour les maxi !

Finalement le fameux dicton du jour, nous allons le garder !

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait légèrement s'améliorer aujourd’hui en lien avec l'arrivée de vents modérés et de quelques rafales dans l’après-midi. Les concentrations en particules PM2.5 devraient néanmoins rester suffisamment élevées pour conduire à une qualité de l'air dégradée dans l'ensemble de la région. Retrouvez toutes les informations sur le site www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette