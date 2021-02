Météo France : prévisions pour ce mercredi 24 février et pour les prochains jours

► Mercredi

Nous avons eu une journée bien douce hier !

Ce mercredi, pas d’évolution de la situation générale.

La journée commencera sous un ciel partagé entre nuages bas et belles éclaircies. Au fil de la matinée, les nuages disparaissent lentement.

Le soleil domine alors pour le reste de la journée l’ensemble des Hauts-de-France pour le reste de la journée.

Le vent est encore bien présent, avec des bourrasques possibles jusque 60 km/h sur le littoral nord.

► Températures

Les températures demain matin seront 8 degrés au-dessus des normales :

8° à Saint Quentin et Bohain-en-Vermandois

11° à Dunkerque et Leffrincoucke

En journée, nous évoluerons 10 degrés au-dessus des moyennes :

17° à Valenciennes et Raismes

18° à Beauvais et Gournay-en-Bray

► Jeudi

Une belle journée nous attend également avant un voile de nuages qui s’installe dans l‘après-midi, à l’avant d’un passage perturbé en soirée et nuit de jeudi à vendredi, avec de faibles pluies.

Températures de 8 à 14 degrés.

► Vendredi

La dégradation de la nuit s’évacue et nous laisse à l’arrière un temps calme et ensoleillé.

Ce qui change en revanche, c’est qu’un puissant anticyclone vient se positionner sur le royaume uni, favorisant le retour d’une masse d’air plus froide que l’on sentira véritablement à partir de samedi coté températures. Vous le voyez des gelées sont attendues. La douceur s’en va donc, mais pas le beau temps puisque la journée sera encore très agréable.

► QUALITE AIR

Ce mercredi, les concentrations en particules devraient rester à des niveaux permettant de conserver une qualité de l'air moyenne partout en Hauts-de-France.

Et puis le saviez-vous ? Certains produits ménagers émettent des particules. Pour mieux respirer chez vous, préférez des produits d'entretien d'origine naturelle et pensez à l’aération.

Texte : Thomas Leridez