Météo France : prévisions pour ce mercredi 26 mai et pour les prochains jours

► Mercredi

Une petite perturbation qui circule sur le sud des Hauts-de-France donne des pluies en matinée.

Des pluies qui se décalent ensuite vers l’Aisne et l’Avesnois.

Plus au nord, des trouées sont au menu de votre matinée.

Même scénario pour l’après-midi au Nord, tandis qu’ailleurs l’instabilité commencera à se décaler.

À l’arrière, retour d’un temps plus clément et plus sec, avec juste un petit risque d’une ondée faible le long des frontières.

Le vent sera encore sensible, jusque 60 km/h possible.

Températures en matinée de 6 à 10 degrés :

6° à Valenciennes et Petite-Forêt

8° à Compiègne et Orrouy

Dans l’après-midi, 13 à 16 degrés :

13° à Boulogne-sur-Mer et Marquise

16° à Saint Quentin et Lesdins

► Jeudi

Avec la hausse des pressions, on peut compter sur un temps calme et sec, avec de belles éclaircies. Le ciel sera tout de même partagé entre petits nuages et beaux passages ensoleillés, le tout sans précipitations, ça va nous changer !

Et des températures stationnaires, de 7 à 18 degrés.

► Vendredi

Au petit matin, un temps gris sur le nord des Hauts-de-France mais plus lumineux au sud. Au fil des heures, la région profitera d’éclaircies malgré un ciel temporairement voilé.

► Samedi

Une journée belle et ensoleillée, avec une ambiance plutôt calme pour le début de notre weekend, et des températures maximales qui tourneront autour de 20 degrés. Enfin !

► Qualité de l'air

La qualité de l'air devrait être moyenne sur les Hauts-de-France. Les perturbations successives maintiennent les concentrations en particules à un niveau faible et les concentrations en ozone à un niveau moyen.

En voiture, les freinages et les accélérations produisent plus de pollution. Adoptez une conduite souple pour limiter votre impact sur l'air et économiser du carburant.

Texte : Thomas Leridez