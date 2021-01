Météo France : prévisions pour ce mercredi 27 janvier et pour les prochains jours

► Mercredi

Une dégradation s'est invitée sur l'ensemble du territoire dans la nuit, apportant des chutes de neige seule ou mêlée à de la pluie, ainsi que quelques pluies verglaçantes principalement sur l'est avant que la pluie prenne le relais à la faveur d’un redoux, le tout sous un vent modéré à assez fort.

Ce matin, les brumes et brouillards parfois denses se dissipent lentement mais le ciel reste couvert avec quelques petites ondées résiduelles.

Pas de grande évolution ensuite l'après-midi où le ciel est calme mais reste couvert à très nuageux avec quelques gouttes anecdotiques par endroits.

Le vent est faible à temporairement modéré.

► Températures

Les minimales repassent dans le positif, avec 1 à 2° dans l'intérieur, 2 ou 3 sur la côte.

Les maximales, en hausse, évoluent de 8° dans l'Avesnois à 10 vers Beauvais par exemple.

► Pour les prochains jours

Une nouvelle perturbation arrive la nuit suivante et le ciel de jeudi matin est couvert avec des pluies faibles, devenant plus éparses l'après-midi.

Le vent de sud-ouest à ouest se fait modéré à assez fort, avec des rafales de 50 à 70 kilomètres par heure, les minimales affichent 4 à 6°, les maximales 11 à 13.



Vendredi, on retrouve un ciel de traîne peu actif sous un vent soutenu, minimales 7 à 9°, maximales 11 à 13.

Et puis samedi, sous des températures en forte baisse, une nouvelle dégradation s'invite avec des pluies parfois neigeuses et un vent modéré à assez fort. Températures 2 à 4° au petit matin, 6 ou 7 dans l'après-midi.

► Qualité de l'air

Ce mercredi 27 janvier, la qualité de l'air devrait être moyenne sur la région grâce à des concentrations en particules PM2,5 et en ozone stables.

Conseil qualité de l'air du jour : la cuisson en cuisine émet des particules fines et des composés organiques volatiles : pensez à utiliser la hotte aspirante et aérer pendant et après avoir cuisiné.

Texte : Paul Renard