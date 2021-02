Météo France : prévisions pour ce mercredi 3 février et pour les prochains jours

► Mercredi

La vigilance orange est maintenue jusqu'à ce matin sur l'Aisne, le Pas-de-Calais et l'Oise en raison du risque d'inondations dû aux niveaux élevés de nos cours d'eau, notamment la Canche et l'Oise moyenne.

Cette vigilance risque d'ailleurs d'être prolongée une nouvelle fois, avec l'arrivée d'une nouvelle dégradation en fin de nuit.



Le matin, il pleut partout dans une ambiance devenant fortement agitée.

Vers la fin de matinée, un régime d'averses se met en place par le sud de la région.

Le vent se renforce dès le lever du jour, avec des rafales de 40 à 60 kilomètres par heure.

Il se renforce encore à la mi-journée, avec cette fois, des pointes de 60 à 80 kilomètres par heure, voire localement 90 sur une moitié sud des Hauts-de-France. Les averses se généralisent et ce n'est qu'en soirée qu'elles disparaîtront.

► Températures

Au petit matin, on relève 7° à Calais et Valenciennes, 8 ou 9 partout ailleurs.

L'amplitude est faible cet après-midi : 10° vers Dunkerque, 11 ou 12 sur une grande partie du territoire, et jusque 13 sur l'Oise.

► Jeudi

Le ciel reste encombré, mais sec, malgré quelques faibles ondées en soirée.

Le vent de sud est faible à modéré, minimales en baisse, 4 à 6°, maximales 10 à 12.

► Vendredi

Quelques rares ondées sont possibles de Boulogne à Dunkerque, mais, globalement, le temps reste sec. Minimales 5 à 7, maximales 9 à 11.

Et puis samedi, on observe un dégradé entre la côte et le sud-est de la région, températures 3 à 8° en moyenne.

► Qualité de l'air

Aujourd'hui, avec de faibles concentrations en particules et un niveau d'ozone stable, la qualité de l'air sera moyenne sur la région.

Saviez-vous que la pollution de l'air était aussi générée par nos déchets et leur traitement ? En réduisant nos emballages et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons aussi rendre l'air meilleur !

Texte : Paul Renard.