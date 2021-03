Météo France : prévisions pour ce mercredi 31 mars et pour les prochains jours

Records de températures maximales mensuelles battues hier dans la région, comme par exemple à Saint Hilaire sur Helpe, Watten, Valenciennes et Radinghen entre autres.

► Mercredi

Rebelote : La journée démarrera de nouveau sous un soleil dominant.

L’après-midi sera tout aussi radieuse. L’ambiance continuera d’être printanière.

Toujours pas de nuage à l’horizon. Quant au vent, il évoluera de large secteur sud et faible dans l’ensemble.

► Les températures le matin seront de 3° au-dessus des moyennes.

7° à Laon et Crépy

11° à Boulogne-sur-Mer et Echinghen

Les maximales elles seront supérieures de 11 degrés aux normales :

23° à Valenciennes et Saultain

24° à Château-Thierry et Verdilly

► Jeudi

Les températures atteindront jusqu’à 23 degrés en moyenne.

Il fera donc encore plus chaud. Le soleil sera tout aussi resplendissant et l’ambiance encore très agréable.

► Vendredi

À partir de vendredi, une masse d’air plus humide et plus froide nous aborde.

Conséquence : le soleil, toujours présent, sera contrarié cette fois par des nuages .

Le temps reste sec, et surtout les températures dégringolent : on va perdre 10 degrés entre jeudi et vendredi.

La baisse se confirmera pour le début de notre weekend de pâques.

► Samedi

Place à un ciel partagé entre belles éclaircies et nuages ; une nébulosité qui semblerait plus marquée en remontant vers le nord.

► QUALITE AIR

Les bonnes conditions météo ne favoriseront pas une bonne dispersion des polluants.

Les concentrations en particules fines PM2,5 et en ozone devraient augmenter et entraîner une mauvaise qualité de l'air sur le nord de la région.

Pour le reste du territoire, elle devrait être dégradée.

Texte : Thomas Leridez