Météo France : prévisions pour ce mercredi 5 mai et pour les prochains jours

► Mercredi

Dans la nuit, en altitude, un couloir dépressionnaire porteur d'air froid est venu déstabiliser la masse d'air en basses couches.

La traîne de la perturbation d'hier s'est alors réactivée et, dès ce matin, des averses se manifestent un peu partout.

Elles sont soutenues et accompagnées de rafales de 60 à 70 kilomètres par heure, et parfois de grêle et d'un coup de tonnerre.

Ce régime d'averses se maintient, voire même se renforce, en cours de l'après-midi, les averses les plus marquées se situant au sud de la région et vers les frontières. Le vent d'ouest reste modéré, avec encore des pointes de 40 ou 50 kilomètres par heure.

► Températures

Au petit matin, on relève 3 à 5° dans les terres, 6 vers Abbeville ou Dunkerque par exemple.

Quant aux maximales, il faudra se contenter de 11 ou 13° au meilleur de la journée.

► Jeudi

En soirée de mercredi, l'arrivée de nuages élevés annonce le passage d'une nouvelle dégradation pluvieuse pour jeudi.

Elle donne des pluies continues, faibles à modérées sur l'ensemble des Hauts-de-France sous un vent faible à modéré et des températures bien fraîches pour la saison : 4 à11° en moyenne.



► Vendredi

Le matin, une hausse des pressions associée à l'humidité de la veille engendre des baisses de visibilité pouvant aller jusqu'au brouillard dense, puis, après leur dissipation, se met en place une belle journée anticyclonique sous un petit vent d'ouest.

Les températures évoluent de 3 à 15°. Et puis samedi, les nuages s'invitent dans un flux de sud modéré, températures 4 à 21°.

► Qualité de l'air

Aujourd'hui, l'indice de la qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble des Hauts-de-France, en lien avec les conditions météo : en effet, le vent et les averses assurent une bonne dispersion des particules, mais le risque orageux fera remonter les concentrations en ozone.

Même par ce temps instable, n'oubliez pas d'aérer votre logement : 2 fois 10 minutes par jour suffisent pour mieux respirer chez vous !



Texte : Paul Renard