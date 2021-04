Météo France : prévisions pour ce mercredi 7 avril

► Mercredi

Après avoir battu des records de chaleur la semaine dernière, c’est un record de froid qui a été battu hier matin à Beauvais pour un début de mois d’avril avec -6,9 degrés. Le froid qui sera encore accompagné de giboulées possibles la nuit prochaine et au lever du jour, surtout du côté des frontières. Ailleurs, la situation est calme.

Dans l’après-midi, il faudra composer avec des problèmes de basses couches. Les nuages se multiplient au fil des heures, à cause d’un air plus doux et légèrement humide ; le vent lui sera encore de la partie, jusque 40 km/h.

La nuit sera encore propice aux gelées, parfois fortes en Picardie :

-5 à Beauvais et Saint Germain la Poterie

-2 à Valenciennes et Anzin

Pour les maximales :

7 à Boulogne et au Portel

8 pour Amiens et Allonville

► Prévisions à 3 jours

Jeudi, le temps devrait être plus calme et surtout plus lumineux. Le ciel accueillera des éclaircies qui seront nettement majoritaires. Et du coté des températures, les minimales redeviennent positives sauf peut-être localement dans l’Oise et dans l’Aisne.

Vendredi, c’est un flux d’ouest à sud-ouest qui reprend le dessus, un flux qui organise la progression d’un système pluvieux qui aborde l’ouest de la région à partir de la fin d’après-midi.

Et samedi, c’est la même dégradation qui traverse les HDF avec un temps maussade, et un ciel couvert et pluvieux.

En revanche, les températures remontent bien le matin : 6 à 11 degrés sur la journée.

► Qualité de l'air

Demain, la qualité de l'air devrait être moyenne sur l'ensemble des Hauts-de-France. L’air sera encore qq peu pollué. En cause : les concentrations modérées en ozone sur le territoire.

Et à propos de pollution, saviez-vous que la pollution de l'air était aussi générée par nos déchets et leur traitement ? En réduisant nos emballages et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons aussi rendre l'air meilleur !

