Météo France : prévisions pour ce mercredi 9 juin et pour les prochains jours

► Mercredi

Comme hier, le temps devrait être maussade en bord de mer au réveil. On peut s’attendre à des brouillards sur les côtes du Pas-de-Calais et de la Somme, s’étendant parfois jusqu’à l’arrière-pays ; une grisaille qui aura du mal à se déchirer en matinée. Ailleurs, déjà du soleil.

Au fil des heures, une petite couverture nuageuse en cumulus se maintient dans les terres. En bord de mer, les nuages bas persistent souvent au littoral de la Manche. Mais à l'opposé d’hier, les zones côtières bénéficieront d'une petite brise, qui peut temporairement dégager la grisaille: le ciel de l'après-midi sera donc assez variable tout au long de la côte d'Opale, suivant les caprices du vent.

► Températures.

Le matin :

11° pour Amiens et Cagny

13° à Lille et Lompret

Dans l’après-midi

22° à Calais et Coquelles

Mais 27° à Beauvais et au Vauroux

► Jeudi

Pas vraiment de changement : toujours du gris en milieu maritime qui se dissipe en matinée, et c’est plutôt une belle journée qui se profile.

Températures de 14 à 26 degrés

► Vendredi

Ce sera 1 degré de plus pour vendredi, avec toujours des nuages bas et des brumes qui concerneront avant tout les bords de Manche et le proche intérieur.

Dans les terres, soleil et petits nuages.

► Enfin samedi

Quelques débordements nuageux traversent la région d’ouest en est. C’est donc un début de weekend plus chargé qui nous attend, et surtout chaleur au rendez-vous en particulier dans le sud picard (avec des maximales qui frôleront les 30 degrés).

► QUALITE DE L'AIR

L’ensoleillement important et la température élevée favoriseront la formation d'ozone.

Les niveaux de particules très fines PM2.5 devraient augmenter en raison des conditions de dispersion des polluants peu favorables.

L'indice de qualité de l'air devrait par conséquent être dégradé sur l'ensemble des Hauts-de-France.

Texte : Thomas Leridez