Météo France : prévisions pour ce vendredi 11 juin et pour le week-end

Brumes de mer et chaleur dans les terres ! Nous fêtons Barnabé et Yolande

► Vendredi

Une nouvelle fois, durant la nuit, des nuages bas, des brouillards parfois denses ont envahi une large moitié ouest de la région.

Météo France nous rassure avec le réveil qui soleil, qui en se levant va gagner du terrain par l’est.

À l’heure du déjeuner, seule une bande de grisaille semble résister sur le littoral de la Manche.

Pour l’après-midi c’est le ciel bleu qui s’impose avec comme ces derniers jours, quelques cumulus de beau temps, seul vraie incertitude le long des côtes de la Manche où les grisailles marines pourraient hélas rester présentes toute la journée.

► Températures

Les températures minimales sont très homogènes de 11° à 14°, les maximales toujours un peu plus « fraîches » en se rapprochant de la façade maritime, de 18° à 21°, tandis qu’il va encore faire chaud ailleurs avec 24° à 27°.

Vers un week-end estival !

►Samedi

Il devrait débuter comme ces jours avec un ciel gris, des brumes, brouillards sur une large moitié ouest des Hauts de France, tandis qu’à l’est le ciel sera bien plus bleu.

Bonne nouvelle à priori, car tout le monde va retrouver le soleil l’après-midi avec des nuages de plus en plus rares.

Minimales de 11 à 14 degrés, maximales 18 à 22 degrés le long de la mer du Nord et de la Manche, 23 à 26 degrés ailleurs.

► Dimanche

Une journée comme on peut en espérer beaucoup pendant l’été !

Les nuages auront fondu au soleil, et côté températures ce sera encore plus chaud, certes pas au lever du jour avec 9° à 14°, mais bel et bien l’après-midi puisque l’on attend 22 à 24° sur la côte et 25 à 27° partout ailleurs soit 5 à 6 degrés de plus que les températures généralement observées à la mi-juin.

► Lundi

Ce sera une nouvelle fois, une belle journée d’été !

Côté ciel rien à l’horizon mis à part le soleil, et les températures monteront encore d’un cran, 14° à 16° au lever du jour 27° à 30° l’après-midi !

► QUALITE DE L'AIR avec ATMO Hauts-de-France

Aujourd’hui, la qualité de l’air devrait s'améliorer avec des indices compris entre bon et moyen, en lien avec les bonnes conditions de dispersion.

Les niveaux de concentrations en ozone et en particules fines devraient baisser légèrement.

Les polluants sont plus concentrés à l'intérieur d'un véhicule ; pensez à aérer de temps en temps votre voiture, en dehors des axes fréquentés.

Texte : Anne-Sophie Roquette