Météo France : prévisions pour ce vendredi 12 février et pour le week-end

À 16H hier, 38 départements français étaient en vigilance « orange ».

22 pour « neige/verglas », 13 pour « grand froid » et 3 dont le département de Somme pour « crues inondations ».

► Vendredi

Notre fameux anticyclone aujourd’hui sur les pays scandinaves, maintient sa protection sur la région. Sur le sud, de l’air un peu plus doux et perturbé essaye de frayer un chemin, sans pour autant y arriver, d’où les quelques nuages d’altitudes présents pour débuter la journée.

Mis à part cela, côté ciel, rien à signaler !

C’est le soleil qui nous guide dès le lever du jour. Petit bémol avec le vent de secteur est-nord-est, il se renforce un peu et souffle en pointes de 40 à 50 km/h.

Oubliés les quelques nuages présents le matin sur le sud, c’est bel et bien un magnifique ciel bleu d’hiver qui va nous illuminer.

Très beau ciel limpide certes, mais l’air reste très froid, un froid accentué par les rafales de vent de 40 à 60 km/h d’est en ouest.

► Températures

Les minimales du jour sont une nouvelle fois toutes négatives de -8° à Maubeuge à -4° à Compiègne. Les températures ressenties (en étant exposé au vent) iront de -10 à -14.

Quant aux maximales, elles s’échelonneront de -1° à +2°, mais toujours avec le refroidissement éolien, le ressenti sera de -7° à -4°.

► Samedi

Cette ambiance « glaciale » se maintiendra pour la journée de samedi, avec des minimales sous-abri de -5° à -7° (ressenti de -11 à -14), des maximales de -1° à +2° (ressenti de l’ordre de -5° à -6°).

Vous l’aurez deviné, avec un tel ressenti c’est que le vent sera toujours présent, même si il va légèrement s’orienter au secteur sud, il ne nous réchauffera pas pour le moment car il soufflera en rafales de 50 à 60 km/h sur l’ensemble de la région.

Le ciel de cette journée sera lui toujours très lumineux, même si un voile nuageux s’installe sur l’ouest de notre territoire.

► Dimanche

L’anticyclone semble petit à petit se décaler.

Nous devrions vivre la dernière journée de froid « glacial ».

Les minimales seront encore toutes négatives, même si elles remontent un peu, de -2° à -5°, les maximales vont franchir partout le barre du zéro degré avec 2° à 5° l’après-midi.

Avec le redoux qui commence à s’installer, préparons-nous à un changement de temps. Pas encore pour dimanche, qui pour le moment semble se dérouler sous un ciel subissant juste des débordements nuageux.

► Lundi

« Sur la pointe des pieds » une masse d’air beaucoup plus douce va aborder la région.

Plus douce mais aussi nettement humide, pour le moment, dans le scénario le plus optimiste, nous parlerons de l’installation au fil du temps de nuages avec parfois de faibles précipitations qui vont chasser l’air froid, mais tout ceci reste à préciser, car en fonction de la chronologie, avec le redoux, nous pourrions avoir un « passage critique » côté météo avec de la neige ou un épisode de pluies verglaçantes, mais il est encore trop tôt pour en parler !

► Qualité de l’air : Aujourd’hui, les particules PM2.5 seront toujours à l'origine d'une qualité de l'air dégradée, voire mauvaise sur le nord de la région.

Pour vos déplacements de courte distance, pensez au vélo ou à la marche à pied pour éviter davantage de pollution !

Retrouvez plus d'informations sur la qualité de l'air sur le site www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette.