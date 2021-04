Météo France : prévisions pour ce vendredi 16 avril et pour le week-end

► Vendredi

Au lever du jour, nous retrouvons à nouveau de petites gelées dans l’intérieur, et un ciel dégagé partout sauf sur la frange est des Hauts-de-France, avec la présence de plaques de nuages.

En cours de matinée, ces nuages envahissent peu à peu tout le territoire, à l’exception du littoral qui devrait mieux s’en sortir le matin.

Même situation l’après-midi. Ailleurs, la dominante nuageuse se propage encore vers l’ouest.

Le vent évoluera en rafales jusque 40 voire 50 km/h ; un vent bien présent, qui évolue de nord-est et qui va accentuer la sensation de fraîcheur.

► Températures

Le matin, les minimales seront toujours inférieures aux moyennes habituelles :

-1° à Compiègne et Giraumont

5° à Dunkerque et Téteghem

En journée,

9 à 11 degrés : 9° à Château Thierry et Blesmes

11° pour Arras et Athies

► Samedi

La journée restera sèche mais avec des nuages qui se développent au fil de ce début de week-end.

Avec quand même de belles trouées à prévoir.

Les faibles gelées disparaissent cette fois complètement avec des températures sur la journée oscillant entre 2 et 12 degrés.



► Dimanche

On notera du brouillard au lever du jour, avant un ciel partagé entre nuages et éclaircies.

On remarquera encore davantage de luminosité en bord de mer.

► Et puis lundi

Journée agréable avec de beaux passages ensoleillés et des températures maximales qui augmentent bien.

► QUALITE AIR

Les conditions de dispersion des polluants seront favorables sur la région, la qualité de l'air devrait donc être moyenne pour l’ensemble des Hauts-de-France.

Et puis le conseil du jour : pour les trajets de moins de 6 km, c'est à vélo que l'on se déplace le plus vite.

Une bonne raison pour faire de l'exercice et pour préserver l'air, pensez-y ;-)

Texte : Thomas Leridez