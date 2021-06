Météo France : prévisions pour ce vendredi 18 juin et pour le week-end

► Vendredi

La vigilance orange aux orages émises par Météo France pour le Nord et l’Aisne est active jusqu’au lever du jour, mais aussi le matin, puisqu’une large moitié ouest sera encore concernée par un risque orageux tandis que dans le sud de l’Aisne vous connaîtrez une situation plus calme au lever du jour.

Au fil des heures, les orages reprennent de la vigueur sur l’ouest des Hauts-de-France.

Ils se généralisent vers l’est du territoire en cours d’après-midi.

On surveillera d’ailleurs les cumuls de pluie qui pourraient être importants. Et sous les pluies les plus fortes, on aura du vent en pointes jusque 60 km/h.

► Les températures :

15° à Calais et Peuplingues

19° à Compiègne et Blincourt

Les maximales fléchissent mais restent d’un bon niveau :

23° pour Abbeville et Fontaine-sur-Somme

28° à Valenciennes et Rouvignies

► Samedi

On sortira de cette instabilité avec un temps redevenu calme au moins temporairement.

Pas mal de nuages au menu, des éclaircies et quelques gouttes qui restent possibles ici ou là.

Températures de 15 à 24 degrés

► Dimanche

Pour fêter les papas et pour aller voter, une dépression classique glisse de l’Irlande vers le golfe de Gascogne.

Conséquence : la pluie sera déjà de retour, avec des coups de tonnerre possibles.

► Lundi

On démarrera la semaine avec un ciel changeant et des averses accompagnées toujours d’une activité électrique.

Et les températures auront bien baissé, avec pas plus de 21 degrés.

► QUALITE DE L'AIR

La qualité de l’air dans les Hauts-de-France ce vendredi devrait s'améliorer avec un indice moyen, majoritairement associé à l'ozone.

Les concentrations en ozone resteront modérées grâce à une météo perturbée.

Prévisions signées Atmo Hauts-de-France qui surveille chaque jour l'air que nous respirons grâce à plus de 45 stations de mesures fixes réparties dans toute la région.

