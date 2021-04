Météo France : prévisions pour ce vendredi 2 avril et pour le week-end

► Vendredi

Après cette parenthèse printanière, la situation change : le flux de nord-est pilote la situation météo, associée à de l’humidité en basses couches.

Tout cela se traduit par des nuages bas bien présents sur le Nord Pas-de-Calais, et un dégradé nuageux en descendant vers le sud des Hauts-de-France.

L’après-midi, les nuages se morcèlent, laissant passer plus de soleil. Le vent devient plus sensible partout avec quelques rafales possibles. Dans l’ensemble, on aura toujours une impression de beau temps mais avec un thermomètre qui va contraster nettement avec le début de la semaine.

Le matin, seulement 3 à 7 degrés :

3° à Saint Omer et Arques

5° pour Amiens et Longueau

Et en journée, on va perdre quasiment une dizaine de degrés :

12° pour Arras et Roclincourt

13° à Laon et Barenton Bugny

► Samedi

On sera encore à la merci des poches de nuages bas descendant de la Mer du Nord.

Cette grisaille devrait d’ailleurs être plus présente et tenace que vendredi, avec toutefois une lente amélioration au fil des heures qui devrait revenir par le sud-est. Le vent sera encore assez fort.

Températures de 3 à 12 degrés.

► Pour votre dimanche de Pâques

Le ciel se fera plus ensoleillé, mais dans une ambiance plus fraiche.

► Et enfin votre lundi férie

C'est l’arrivée d’une perturbation qui traversera toute la région.

Quelques flocons ne seraient même peut être pas exclure. On va faire le grand écart.

► QUALITE DE L' AIR

Après l’épisode de pollution par les particules en suspension, la situation devrait s’améliorer demain. Les concentrations en particules devraient diminuer un peu partout et la qualité de l'air devrait redevenir moyenne sur l’ensemble des Hauts-de-France.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.atmo-hdf.fr