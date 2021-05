Météo France : prévisions pour ce vendredi 21 mai et pour ce long week-end

► Vendredi

En fin de nuit, le front perturbé de ce jeudi s'est évacué.

Quelques éclaircies arrivent à percer au petit jour, mais vite contrariées par quelques averses, de faible intensité.

C’est surtout le vent que l’on va surveiller avec des rafales jusque 100 km/h par moment sur le littoral.

Sur les caps on pourra aller jusque 110 km/h, tandis que dans l’intérieur, les bourrasques devraient varier entre 60 et 90 km/h.

Il conviendra d’être prudent dans cette ambiance qui va rester une bonne partie de la journée, venteuse et même tempétueuse sur l’ouest des Hauts-de-France, associées toujours à des pluies l’après-midi qui pourraient se faire plus marquées en fin de journée et soirée.

► Températures

Températures le matin : 9 à 11 degrés

9° pour Arras et Duisans

11° à Laon et Montchâlons

Dans l’après-midi, comme aujourd’hui, les maximales varient de 14 à 17 degrés

15° à Saint Omer et Watten

17° à Compiègne et Cuise-la-Motte

► Pour ce long weekend de pentecôte ?

► Samedi

On retrouvera un temps de traine chargé et actif avec des averses, et peut être même une tendance orageuse dans l’Oise et l’Aisne.

Le vent aura molli durant la nuit, même si on le retrouvera encore vaillant , avec des bourrasques de 70 à 80 km/h.

Températures de 9 à 15 degrés

► Dimanche

Une journée qui semble plus calme, avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation par le littoral en cours d’après-midi.

Perturbation qui circulera en cours de nuit suivante et pour votre lundi férié, avec des températures désespérément en dessous des valeurs habituelles.

► QUALITE DE L'AIR

Le vent et les précipitations prévus sur la région seront favorables à la bonne dispersion des polluants et entraîneront une qualité de l'air moyenne en Hauts-de-France.

Et puis le conseil du jour : Pour les trajets de moins de 6km, c'est à vélo que l'on se déplace le plus vite.

Une bonne raison de faire de l'exercice et de préserver l'air, pensons y !

