Météo France : prévisions pour ce vendredi 22 janvier et pour ce week-end

► Vendredi

Une perturbation a traversé les Hauts-de-France pour s'évacuer en cours de nuit.

Le vent était encore assez fort cette nuit, avec des rafales entre 60 et 90 km/h .

Ce matin, on retrouve un ciel serein, partagé entre nuages et éclaircies, nuages qui devraient être un peu pllus épais en se rendant dans l’Aisne.

Dans l’après-midi, le ciel reste partagé entre nuages et belles éclaircies.

Quelques gouttes sont possibles le long du littoral et s’estomperont quoi qu’il en soit en soirée. Mais dans l’ensemble, l’ambiance sera plutôt agréable.

► Températures

Les températures minimales, même en baisse, seront toujours 2 degrés au-dessus des normales :

3° pour Abbeville et Bouchon

5° à Dunkerque et Armbouts-Cappel

Même évolution pour les maximales :

7° à Saint Quentin et Lanchy

8° à Lille et Phalempin

► Samedi

Une nouvelle dégradation venue du sud-ouest est attendue pour la journée.

On démarre donc le weekend sous un ciel globalement nuageux, avec au fil des heures la possibilité d’averses de pluies et de neige mêlée.

Ceci dit la neige seule semble peu probable, hormis peut-être dans les zones habituellement les plus froides, comme l’Artois, l’Avesnois et la Thiérache.

► Dimanche

Ciel nuageux en matinée, avant un nouveau passage perturbé pouvant apporter un peu de neige.

Passage perturbé qui s’évacuera en matinée de lundi par l’est, et les températures seront froides.

► QUALITE DE L’AIR

Les Hauts-de-France devraient rester "au vert" avec une qualité de l'air moyenne pour toute la région.

Vous le savez sans doute, mais depuis le 4 janvier, les adjectifs et les codes couleurs pour qualifier la qualité de l'air près de chez vous ont changé.

Rendez-vous sur le site www.atmo-hdf.fr pour connaître toutes les caractéristiques de ce nouvel indice de l'air.

