Météo France : prévisions pour ce vendredi 23 avril et pour le week-end

À l’heure où certains se préparent à gagner les étoiles (n’est-ce pas Thomas Pesquet ?) nous, grâce à l’anticyclone britannique qui nous protège, ce sont les rayons du soleil qui arrivent sur terre !

► Vendredi

La journée débute donc sous un franc ciel bleu, baigné de soleil avec toujours ce vent de nord-est qui est faible à modéré ce matin.

Il va se renforcer l’après-midi, soufflant, comme hier, en rafales de 30 à 40 km/h dans l’intérieur, de 40 à 50 km/h sur la côte.

Côté ciel, pas un nuage à l’horizon, donc à l’abri du vent ce sera très agréable !

► Températures

L’atmosphère reste toutefois bien fraîche, d’où les quelques gelées possibles localement avec des températures sous-abri de -1° à 3° dans l’intérieur, de 1° à 5° en bord de mer, les températures maximales reprennent quelques couleurs mais restent toujours assez fraîches sur la côte avec 11° à 14°, tandis que dans l’intérieur elles vont afficher de 15° à 18° du nord au sud des Hauts-de-France.

► Le soleil va dominer tout le week-end !

► Samedi

Rien à signaler ! Sauf peut-être quelques nuages élevés qui pourront venir voiler le ciel en fin de journée.

Le vent restera hélas sensible (certes il nous garantit le beau temps en asséchant la masse d’air, mais il assèche aussi les sols en plus de « refroidir » l’atmosphère) et les températures du jour seront légèrement plus hautes : De 1° à 4° pour les minimales, de 14° à 16° sur le Nord et le Pas-de-Calais et de 16° à 20° sur la Somme, l’Aisne et l’Oise pour les maximales.

► Dimanche

Les quelques nuages élevés arrivés la veille vont disparaître pour nous offrir un dimanche sous le soleil.

Côté températures on attend de 1° à 6° au lever du jour, et les maximales perdront déjà quelques degrés par rapport à la veille : de 12° à 14° sur la moitié nord, de 15° à 18° au sud. Encore et toujours ce fameux vent de nord-est sensible (cela va commencer à devenir pénible !)

► Lundi

Avec un indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance, rien de nouveau sous le soleil !

Le vent ne faiblira toujours pas, et les températures, bien que « de saison » nous paraîtrons toujours un peu fraîches : 1° à 6° pour les mini, 12° à 16° pour les maxi, sans doute un peu moins en bord de mer.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait être dégradée sur la moitié sud de la région en lien avec une légère augmentation des concentrations en ozone. Elle devrait être moyenne sur le reste des Hauts-de-France. Il faut savoir que la formation d'ozone est favorisée par l'effet des rayons ultra-violets du soleil, c'est pourquoi les concentrations sont généralement plus fortes au printemps et en été.

Texte : Anne-Sophie Roquette.