Météo France : prévisions pour ce vendredi 25 juin et pour ce week-end

► Vendredi

Une perturbation de faible activée arrive sur les côtes en fin de nuit.

En tout début de journée elle commence à arroser doucement la façade maritime. Très lentement, cette dégradation progresse vers l’est.

À la mi-journée, l’axe Lille-Beauvais sera concerné, tandis que plus à l’est le temps restera relativement ensoleillé.

Le vent orienté au sud-ouest est faible à modéré.

Dans l’après-midi, même si le ciel se charge de nuages, il semblerait que les petites pluies n’arrivent pas à passer au-delà de Valenciennes, Saint-Quentin ou Compiègne, et encore, sur ces secteurs les premières gouttes devraient arriver en fin d’après-midi.

► Températures

Les minimales de ce 25 juin affichent de 7 à 11° dans les terres, de 12 à 13° plus près du bord de mer.

Les maximales sont très homogènes, 17° pour la valeur la plus basse dans le Boulonnais, 19° au plus « chaud » à Avesnes-sur-Helpe ou bien encore Barzy-sur-Marne.

Le dernier week-end de juin s’annonce une nouvelle fois instable.

► Samedi

La perturbation arrivée aujourd’hui pose ses valises sur la région.

Nous allons passer la matinée sous un ciel couvert avec quelques gouttes, hormis sur la côte où quelques rayons de soleil devraient revenir.

On peut espérer, dans l’après-midi, l’apparition d’éclaircies sur l’ensemble de notre territoire, mais dans le même temps, les cumulus vont prendre de l’ampleur et commencer à délivrer des averses, voire pourquoi pas quelques coups de tonnerre sur l’est en fin d’après-midi.

Minimales de 12 à 14°, maximales de 18 à 22° d’ouest en est.

► Dimanche

Les nombreux nuages présents délivrent quelques averses le matin, averses qui peuvent devenir orageuses l’après-midi, sauf sur l’ouest. Températures minimales de 13 à 15°, maximales de 20 à 23°.

► Lundi

La 26ème semaine de l’année commencera avec un temps plus que mitigé, puisque le risque d’orage sera présent dès le matin. Nous nous « consolerons » avec les températures « clémentes » 14 à 16° au petit matin, 22 à 24° au meilleur de l’après-midi.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait rester moyenne sur l'ensemble de la région. Pour vos trajets de courte distance, privilégiez les transports doux comme la marche ou le vélo. Retrouvez toute l'information sur la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette