Météo France : prévisions pour ce vendredi 26 février et pour le week-end

► Vendredi

Ce matin, sur l’est de la région, les résidus de la dégradation d’hier peuvent encore quelques gouttes de pluie sous les nuages les plus épais. Ailleurs, au fil des heures, le ciel devient de plus en plus clair et baigné de soleil.

Le vent, plutôt orienté au secteur nord, est faible à modéré.

L’après-midi nous offre de très belles conditions météo, le soleil restant, selon Météo France, très présent.

► Températures

Les températures du jour commencent à accuser une baisse.

Certes elles sont encore supérieures aux valeurs généralement observées à cette période de l’année, mais la baisse (surtout pour les maximales) va se faire sentir. Ce matin, la fourchette des minimales va de 5° à 8°, quant à celle des maximales elle affichera de 10° à 12°.

► Samedi

Côté prévisions, nous sommes revenus sur un scénario où la région ne serait pas touchée par la fameuse goutte froide évoquée hier.

Autrement dit, après dissipation des éventuelles grisailles (le long de la frontière avec la Belgique en particulier) c’est un joli soleil qui va nous accompagner du matin au soir. L’atmosphère sera toutefois nettement plus fraîche pour débuter la journée puisque l’on attend 1° et 2° dans l’intérieur, 4° ou 5° en bord de mer. Les maximales elles, iront de 9° à 11°.

► Dimanche

Le dernier jour du mois de février semble nous offrir également un temps plus que sympathique, car après dissipation des quelques grisailles matinales l’astre solaire viendra illuminer notre journée dominicale. Minimales de 2° à 5°, maximales de 10° à 12°.

► Lundi

Le mois de mars arrive donc lundi, avec pas mal de grisailles (plaques de nuages bas) qui vont ensuite se morceler pour laisser revenir les éclaircies, mais elles arriveront plus tardivement vraisemblablement sur le nord de la région. Mini de 2° à 4°, maxi de 9° à 11°. (Indice de confiance de 2 sur 5 pour cette échéance)

► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

La qualité de l'air devrait être mauvaise sur une large partie de l'Aisne et s'améliorera sur le reste de la région pour devenir dégradée à moyenne. Pour rappel, au volant, ce sont les freinages et les accélérations qui produisent le plus de pollution. Adoptez une conduite souple pour limiter votre impact sur l'air et économiser du carburant.

Texte : Anne-Sophie Roquette