Météo France : prévisions pour ce vendredi 26 mars et pour le week-end

Aujourd’hui, 85ème jour de l’année, nous allons devoir composer avec l’arrivée d’une dégradation.

► Vendredi

Ce matin, éclaircies et passages nuageux, les nuages présents dans le ciel peuvent localement donner quelques ondées, mais ce n’est pas le fait marquant de la matinée.

En effet, sur la façade ouest le vent va se renforcer (rafales de 50 à 60 km/h) et annonce un changement de temps pour la suite.

Dans l’après-midi, c’est une zone de pluie qui va arriver par la côte. (Plutôt en fin d’après-midi à l’heure où nous écrivons ces lignes).

À l’avant, les nuages sont de plus en plus présents et porteurs d’averses. Le vent, qui s’est renforcé le matin, va « accompagner » la bande pluvieuse.

À son passage, les rafales atteindront 60 à 70 km/h en bord de mer, 50 à 60 km/h dans l’intérieur. Cette dégradation va, en soirée et en cours de nuit, traverser la région du nord-ouest vers le sud-est, et nous laissera ensuite sous un ciel de traîne, averses et rafales de vent au programme (de 50 à 60 km/h dans les terres, de 70 à 80 km/h sur la côte).

► Températures

Au petit matin Météo France annonce des minimales comprises entre 3° et 8°. Quant aux maximales elles atteindront 13° à 16°.

► Quel temps ce week-end ?

Choisissez dimanche pour faire votre footing ou votre marche !

Car samedi, nous allons conserver le ciel de traîne installé durant la nuit, ainsi que les rafales de vent !

À noter tout de même que les précipitations vont cesser dans le courant de la journée et qu’en fin d’après-midi de belles éclaircies feront leur retour. En revanche, dans la traîne la masse d’air sera plus fraîche, d’où des températures moyennes en baisse : 4° pour les mini, 11° pour les maxi.

Et dimanche alors ?

Dans la nuit, nous allons passer à l’heure d’été (une heure de sommeil en moins puisque nous avancerons nos montres d’une heure) et une cellule anticyclonique va nous apporter une accalmie. Le ciel semble plus lumineux, bien que voilé, mais surtout les températures vont remonter. (5° et 15° en moyenne)

Lundi

Pas mal de nuages pour commencer la treizième semaine de l’année, mais grâce aux pressions élevées le soleil va revenir à la rescousse et les températures afficheront des moyennes très sympathiques, 8° et 19° !

► Qualité de l’air :

Avec le passage de la dégradation aujourd’hui, toute la région va repasser « au vert » pour la qualité de l’air qui sera donc moyenne. Afin de préserver ce bon air, si vous devez vous déplacer, tout en respectant les gestes barrières, privilégiez les transports en commun si vous ne faites pas de vélo ou de marche.

Texte : Anne-Sophie Roquette.

