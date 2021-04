Météo France : prévisions pour ce vendredi 30 avril et pour les prochains jours

► Vendredi

Ça y est, nous sommes arrivés au dernier jour du mois d’avril.

Après un mois d’avril 2020 chaud (3ème mois d’avril le plus chaud enregistré par Météo France depuis 1900), avril 2021 tire sa révérence avec à l’inverse des températures déficitaires par rapport aux valeurs généralement observées (et notamment pas mal de jours de gelées !).

À priori ces deux mois ont quand même un point commun le déficit de précipitations !

Alors quel temps pour aujourd’hui ? Nous sommes dans ce qui s’appelle un « marais barométrique », autrement dit il ne se passe pas grand-chose puisque nous ne sommes ni sous l’influence d’une dépression, ni sous celle d’un anticyclone. Nous sommes en quelque sorte « en attente » ! Alors profitons du ciel clair et peu nuageux que nous annonce Météo France ce matin accompagné d’un petit vent faible.

En fin de matinée des cumulus vont se développer, ils seront peu nombreux l’après-midi dans l’intérieur, sans doute à un moment donné à cause de la convergence des brises, seront-ils un peu plus développés, pouvant aller jusqu’à quelques ondées éparses, mais rassurez-vous le soleil reprendra vite sa place là aussi !

► Températures

Avril se termine bel et bien dans la fraîcheur avec des températures minimales de 1° à 3° dans l’intérieur, de 3° à 7° le long des côtes. Les maximales sont en légère hausse par rapport à hier (mais toujours sous les moyennes) 11° en bord de mer, 13° à 15° ailleurs.

► Samedi : Le muguet est certes en retard mais nous serons bel et bien le premier mai ! Point de jour férié pour le soleil puisque le week-end débute dans de bonnes conditions, sèches et bien ensoleillées dans l'ensemble. Toutefois, nous serons en marge d'une dégradation assez marquée sur l'est du pays. D’où en cours de journée l’arrivée de nuages d'altitude (élevés et moyens) sur la moitié sud-est du territoire où le ciel sera plus blanc que bleu. (Un risque d'ondées est même présent en après-midi sur le sud de l'Oise et de l'Aisne)

Le vent de nord à nord-est est faible à modéré, quant aux températures elles vont se rapprocher des normales.

► Dimanche

Ciel bien dégagé le matin, par évolution diurne quelques ondées éparses se déclencheront dans l’après-midi. L’impression restera plutôt bonne surtout par rapport à lundi ! Les maximales afficheront un petit fléchissement.

► Lundi

Avec un indice de 3 sur 5 pour l’échéance, il semblerait que nous assistions à un changement progressif du temps avec la mise en place d’un flux de sud-ouest assez marqué. Le ciel deviendra nuageux à très nuageux et des pluies faibles, mais tenaces, prendront possession en cours de journée des territoires proches de la Manche et de la mer du Nord. Ailleurs, il faudra vraiment chercher un petit bout de ciel bleu entre les nuages.

Vent de sud-ouest modéré à assez fort avec des rafales en milieu maritime.

Températures minimales stationnaires, maximales en petite hausse mais toujours légèrement inférieures (1 à 2 degrés) aux valeurs de saison.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait être dégradée dans les Hauts-de-France, principalement à cause des concentrations en ozone qui seront encore modérées.

Malgré un indice de l'air dégradé depuis quelques jours, il est important de renouveler l'air intérieur de son logement en aérant minimum 2 fois par jour durant 10 minutes. Pour mieux comprendre la qualité de l’air rendez-vous sur le site www.atmo-hdf.fr.

Texte : Anne-Sophie Roquette