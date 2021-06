Météo France : prévisions pour ce vendredi 4 juin et pour le week-end

► Vendredi

Le 155ème jour de l’année nous réserve encore beaucoup d’instabilité !

La dégradation pluvio-instable, remontée hier par le sud, continue dès le lever du jour à nous apporter une activité orageuse au sud d’une ligne reliant Boulogne-sur-Mer à Compiègne.

Dans la matinée ces orages progressent et concernent toute la région dès la mi-journée.

Parfois de forte intensité, les précipitations peuvent, par endroits, dépasser les seuils de surveillance (20 à 40 mm sur 24 heures).

Ce temps agité se poursuit l’après-midi.

Des cellules orageuses plus importantes semblent balayer la région, si tel est le cas, elles apporteront localement des cumuls de 50 à 60 mm et parfois même de la grêle, tandis que sur les rives de la mer du Nord et de la Manche l’activité orageuse plus faible devrait vous laisser profiter de beaux moments ensoleillés.



Selon Météo France la situation va se calmer en soirée, pour nous laisser quelques averses éparses durant la nuit.

Le vent généralement faible, va bien sûr souffler en rafales sous les averses.

► Températures

Les minimales du jour ont perdu deux à trois degrés par rapport à hier avec une fourchette allant de 12 à 15°.

Quant aux maximales elles sont soit en légère baisse, soit stationnaires avec 19° à 22° en bord de mer et 24) à 26° dans l’intérieur.

Le premier week-end de juin va nous amener un peu de tranquillité !

En effet, les pressions repartent à la hausse, ce qui nous annonce le retour de conditions anticycloniques.

► Samedi

Le ciel sera généralement chargé de nuages porteurs d’averses le matin, puis par l’ouest vont revenir les éclaircies, en fin de journée, seules les zones proches de la Champagne conserveront un risque d’ondées. Le flux va repasser au secteur nord-ouest et les températures seront de saison.

► Dimanche

L’humidité résiduelle va certainement favoriser un début de journée dans la grisaille, une fois disloquée nous retrouverons un ciel d’éclaircies.

Les minimales seront en baisse par rapport à la veille, tandis que déjà, les maximales repartiront à la hausse.

► Lundi

A priori une belle hormis sur l’est de la région où des débordements nuageux pourront apporter quelques ondées.

Les températures matinales repartiront à la hausse, les maximales grimperont encore d’un cran !

► Qualité de l’air

Aujourd’hui la qualité de l'air devrait être moyenne sur la région et dégradée sur une partie du Nord et du Pas-de-Calais, en lien avec une légère augmentation des particules fines PM2.5.

Atmo Hauts-de-France surveille chaque jour l'air que nous respirons grâce à plus de 45 stations de mesures fixes réparties dans toute la région.

Texte : Anne-Sophie Roquette.