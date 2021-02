Météo France : prévisions pour ce vendredi 5 février et pour le week-end

► Vendredi

À 16 heures hier, 14 départements, dont les cinq des Hauts-de-France étaient encore en vigilance Orange Crues.

En toute fin de nuit quelques bancs de brume voire de brouillard se sont formés.

Cette grisaille va vite se dissiper pour ensuite laisser place à un ciel encombré de nuages.

Une bonne nouvelle tout de même, avec des éclaircies, certes timides, qui vont faire leur apparition par le nord-ouest en matinée.

À noter, quelques gouttes possibles sur la pointe du Pas-de-Calais en début de journée.

Nos fameuses petites éclaircies matinales gagnent du terrain l’après-midi, hélas pour tous les habitants du sud et de l’est des Hauts-de-France, c’est un nouveau front pluvieux qui va arriver et progressera jusqu’à une ligne reliant Amiens à Valenciennes en cours de prochaine.

► Températures

La douceur est toujours présente, avec des minimales de 4° à 6° et des maximales de 9° et 10°.

L’hiver revient ce week-end ?

► Samedi

Une journée placée sous le signe de la pluie malheureusement.

Les nuages vont certes délivrer des pluies faibles, mais hélas continues, qui pourraient bien, à la longue apporter encore 15 à 20 mm de cumuls sur l’Aisne et l’est de l’Oise, et 10 à 15 mm d’Amiens à Lille, comme si nous n’en avions pas assez.

Minimales de 4° à 7°, maximales de 7° à 10°. C’est toujours très doux !

► Dimanche

De l’air froid va descendre sur la région. Il va falloir rester mesuré sur cette échéance qui sera plus précise dans les heures à venir, mais il se pourrait bien que les faibles précipitations dominicales se fassent sous la forme de neige sur le Nord (mais les sols sont encore relativement chauds, donc tenue limitée, plus au sud, nous parlerons de pluie et neige mêlées, et de pluie seule sur la Picardie (en journée)

Les températures semblent baisser en journée, les maximales devraient donc être atteintes en fin de nuit de samedi à dimanche (2° à 6° du nord eu sud), les minimales dans l’après-midi de -1° à +3° toujours du nord au sud de notre territoire.

► Lundi

La sixième semaine de l’année débute dans le froid avec -3° à 0° le matin (attention aux sols glissants !!!) et seulement de 0° à +3° l’après-midi. Quant au ciel de cette journée, les nuages resteront dominateurs, donnant de petites ondées en matinée et des éclaircies fugaces l’après-midi.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait être bonne dans le sud-est de la région grâce aux conditions météorologiques qui favorisent une diminution des niveaux d'ozone. Elle devrait être moyenne pour le reste des Hauts-de-France. Retrouvez toutes les informations sur la qualité de l'air sur le site www.atmo-hdf.fr.

Texte : Anne-Sophie Roquette