Météo France : prévisions pour ce vendredi 7 mai et pour ce week-end

► Vendredi

Les pressions remontent légèrement après l’évacuation des dernières pluies par l’est en cours de nuit. À l’arrière de belles éclaircies se mettent en place, favorisant la formation de brouillards dans les vallées, notamment dans le sud picard. En matinée, des cumulus se forment, faisant plus ou moins jeu égal avec le soleil.

Dans l’après-midi, on conserve un temps sec avec un dégradé nuageux d’Ouest en Est. Le littoral aura plus de chances d’avoir davantage de ciel bleu, tandis qu’en allant vers l’avesnois, les cumulus seront souvent plus nombreux.

► Températures

On aura encore quelques gelées ce matin :

-1° tout de même à Compiègne et Berneuil-sur-Aisne

Mais 7° à Dunkerque et Grande-Synthe

Dans l’après-midi, les maximales varient de 11 à 15 degrés :

14° à Lille et Lomme

15° pour Amiens et Corbie

► Votre weekend à présent.

► Le samedi 8 mai

L’air plus doux remontant du sud va aborder les Hauts-de-France, donc la remontée des températures en journée sera sensible avec des maximales autour de 20 degrés.

Coté ciel en revanche, une perturbation va nous aborder, avec des averses plus nettes dans le nord de la région, et aussi beaucoup de vent avec des rafales voisines de 60 km/h.

► Dimanche

On retrouvera un risque d’averses orageuses en se rapprochant du littoral, et un temps plus calme ailleurs.

Températures jusque 25 degrés en moyenne !

► Et puis lundi, le gros du potentiel orageux se décale vers l’est.

Le temps reste instable et une masse d’air plus fraiche s’installe, d’où la baisse sensible du thermomètre.

► QUALITE DE L’AIR

La qualité de l'air devrait être moyenne sur la région.

Les niveaux de particules très fines PM2.5 devraient augmenter sur le Nord et le Pas-de-Calais.

Les températures remonteront également progressivement et engendreront à nouveau la formation d'ozone.

Pour rappel, l'ozone se forme à partir des polluants émis dans l'atmosphère et réagissent avec la chaleur et les rayons UV du soleil.

Texte : Thomas Leridez