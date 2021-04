Météo France : prévisions pour ce week-end

► Samedi

Le centième jour de l’année voit le retour en force de la pluie ! Arrivée durant la nuit, la perturbation arrose déjà toute la région ce matin. Le vent d’est-nord-est est généralement faible, parfois modéré sur la côte.

Grâce aux nuages et à l’air doux de la dégradation, les températures minimales sont en hausse et affichent 4° à 7° dès potron-minet.

Pas d’amélioration en vue l’après-midi, la perturbation ondule sur la région et délivre des pluies parfois modérées. Ces précipitations vont dans le courant de la nuit prochaine se décaler vers l’est de la région, tandis que par l’ouest reviendront des averses. En fin de journée le vent va se renforcer sur le nord-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h sur le littoral de la mer du Nord et les caps exposés.

Côté cumuls sur l’ensemble de l’épisode pluvieux, ils peuvent être importants. Ils sont estimés entre 15 et 30 mm sur une grande moitié sud des Hauts-de-France, et de 10 à 15 mm sur le nord.

Justement, pour comprendre aussi un peu mieux ce phénomène de cumuls plus ou moins importants, regardez les températures maximales ! Elles nous montrent bien que de l’air plus frais va descendre sur nos départements. Tout le Pas-de-Calais et une grande partie du Nord va se retrouver sous la barre des 10 degrés avec 7 à 9°. Il n’y a que sur le Maubeugeois et l’Avesnois que les maximales atteindront 10°. Et c’est sur cette zone, comme sur la majeure partie de la Picardie (qui affichera 9° à 13°) que les cumuls les plus importants sont attendus, à cause de l’air plus doux contenu au cœur de la perturbation !

Bref, en résumé, la journée est idéale pour regarder la télé et l’émission spéciale « Paris-Roubaix, 10 coups de cœur » présentée par Thibaut Rysman tout à l’heure à 15h15 sur notre antenne !

► Tendances à 3 jours

Dimanche : L’air plus frais aura gagné toute la région. La sensation de fraîcheur sera accentuée par le vent sensible toute la journée. (Minimales de 1° à 3°, maximales de 6° à 8°). Côté ciel, réveil placé sous les nuages porteurs de petites pluies et/ou averses résiduelles (quelques flocons anecdotiques pourraient virevolter dans le centre de notre territoire), ensuite le ciel deviendra plus variable, surtout sur l’ouest, l’Aisne et l’Avesnois semblent garder un ciel très nuageux avec quelques gouttes.

La semaine prochaine devrait débuter avec une météo plus clémente. Le soleil sera bien présent lundi et mardi mais les gelées reviendront avec à nouveau des températures négatives dans l’intérieur (de -3° à 0° lundi, -2° à 0° mardi) et des maximales toujours sous les normales (7° à 10° lundi et 10° à 12° mardi)

► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

Hélas, malgré la pluie, une légère augmentation des concentrations en particules fines va nous donner une qualité de l’air dégradée sur le centre de la région, elle sera moyenne ailleurs.

Comme chaque week-end un point sur les pollens dans les Hauts-de-France :

La semaine prochaine les pollens de bouleau seront en augmentation dans l’air, ils seront même en tête du classement, et gêneront fortement les allergiques ! Si c’est votre cas, prenez les précautions nécessaires ! Pour les pollens de frêne, de charme et de saule, le risque reste faible.

► Ephéméride