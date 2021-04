Météo France : prévisions pour mercredi 28 avril et pour les prochains jours

Festival de l'Oiseau et de la Nature - 1ER PRIX CONCOURS PHOTO LES OISEAUX AMOUREUX

Festival de l'Oiseau et de la Nature - 1ER PRIX CONCOURS PHOTO LES OISEAUX AMOUREUX • © David PATTYN

► Mercredi

Après une nuit encore calme et sèche, au lever du jour nous voyons arriver les nuages par l’ouest mais aussi par l’est des Hauts-de-France.

Une couverture nuageuse qui s’épaissit au fil de la matinée.

On retrouvera encore des éclaircies dans le centre de la région.

Dès la mi-journée et jusqu’en soirée, des averses peuvent se développer de manière assez hétérogène. Il n’est pas impossible non plus qu’un coup de tonnerre soit associé à l’instabilité du côté du littoral.

► Températures

Encore de faibles gelées le matin :

1° à Valenciennes et Bruay-sur-l’Escaut

2° pour Amiens et Glisy

Dans l’après-midi, les maximales seront bien douces :

19° à Lille et Bondues

20° à Beauvais et Villembray

► Jeudi

Des averses se développent sur une large partie ouest des Hauts-de-France, associées au passage d’une perturbation.

Elles devraient se raréfier dans l’après-midi.

Quant au vent, il s’établit au nord-ouest, avec des rafales jusque 50 km/h attendues dans l’intérieur comme en bord de mer.

Températures de 3 à 15 degrés.

► Vendredi

Après le passage de la dégradation instable, la journée sera calme, avec tout de même des nuages qui bourgeonnent par évolution diurne.

► Et enfin samedi

Pour le 1er mai, l’air doux qui remonte du sud-est revêt un caractère instable en se confrontant à l’air froid d’altitude qui lui arrive par l’ouest. Au menu donc : un ciel couvert et pluvieux le matin, qui accueille quelques éclaircies l’après-midi.

Températures de 4 à 14 degrés.

► QUALITE DE L’AIR

Pour ce mercredi 28 avril, la qualité de l'air devrait être dégradée sur une majeure partie de la région et mauvaise sur le Nord-Ouest.

Les concentrations en particules très fines PM2.5 poursuivent leur augmentation du fait des mauvaises conditions de dispersion.

Les niveaux d'ozone seront également plus élevés sur la moitié Sud-Est des Hauts-de-France.

Texte : Thomas Leridez