Météo France : prévisions pour samedi 23 janvier et pour les prochains jours

► Samedi

Après quelques averses le matin, le ciel se couvre sérieusement par le sud.

En fin de matinée et en milieu de journée, des pluies faibles arrivent sur la Picardie. Des flocons peuvent se mêler à la pluie dans l’Oise et le sud de l’Aisne.

Dans l‘après-midi, les averses restent faibles en Nord Pas-de-Calais, tandis que dans le sud picard des chutes de pluie et de neige, voire de neige seule, seront à constater. Localement, le sol peut blanchir de l’Oise à l’Aisne.

Les températures minimales de ce début de weekend retombent bien bas :

1° à Lille et Roubaix

2° pour Amiens et Albert

Pour les maximales, 2 à 5 degrés :

3° pour Arras et Liévin

5° à Laon et Soissons

► Dimanche

On démarrera la journée avec de belles éclaircies, mais vous prendrez garde aux gelées au sol pouvant entrainer des plaques glissantes.

Au fil des heures, le ciel se couvre de plus en plus à l’avant d’un épisode neigeux qui devrait traverser les Hauts-de-France en fin de journée dimanche, en soirée et en nuit : 1 à 3 cms attendus dans l’intérieur, 3 à 4 sur les hauteurs de l’avesnois et la Thiérache.

► Lundi

Le matin, on retrouvera encore quelques averses neigeuses à l’est, remplacées avec la remontée du thermomètre par de la pluie.

► Et mardi

Le ciel se fera variable, partagé entre nuages et éclaircies…un ciel qui se chargera par l’ouest dans l’après-midi en marge d’une nouvelle perturbation.

► QUALITE AIR

Le temps perturbé permettra de maintenir les concentrations en polluants à des niveaux peu élevés. La qualité de l'air devrait donc être moyenne pour en Hauts-de-France.

Et si vous baladez à pied ou à vélo ce week-end, la pollution peut être plus importante à proximité des axes routiers.

Privilégiez les routes peu fréquentées pour moins vous exposer.

Texte : Thomas Leridez.

► Nouveau rendez-vous dès lundi 25 janvier : 18.30 !