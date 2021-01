Météo France : prévisions pour vendredi 29 janvier et pour les prochains jours

► Vendredi

Comme hier une perturbation passe durant la nuit sur la région.

Temporairement les pluies sont modérées, voire fortes et vont hélas apporter des cumuls importants sur certains secteurs de la région.

Le vent souffle en rafales au passage du front pluvieux de 60 à 70 km/h voire parfois 80 km/h sur toute la région.

Une fois la perturbation évacuée, nous allons nous retrouver sous un ciel de traîne, après une accalmie, les averses vont reprendre de plus belle pouvant même aller jusqu’au coup de tonnerre sur la côte (air froid en altitude). Les rafales de vent se maintiennent l’après-midi sous les averses.

Une légère amélioration devrait se faire sentir en soirée avant que n’arrivent en fin de nuit suivante de nouvelles pluies.

► Températures

Il fait encore très doux aujourd’hui, les minimales allant de 7° à 9°, les maximales elles afficheront 10° et 11°.

► Samedi

Vers un nouvel épisode hivernal ?

Certes, il faut encore ajuster les scénarios possibles, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, le passage de la dépression appelée « Justine » semble non seulement nous apporter des pluies modérées en seconde partie de nuit, mais aussi probablement un nouvel épisode neigeux en raison de la baisse des températures.

Il devrait toucher le nord du Pas-de-Calais et du Nord, 1 à 5 cm sont possibles.

L’ambiance va nettement se refroidir avec des températures moyennes de 1° le matin, et de 5° l’après-midi.

► Dimanche

La « pause » dominicale en revanche se confirme un peu plus. Dans une masse d’air fraîche qui verra sans doute le retour de gelées matinales, la journée se déroulera sous un ciel assez bien ensoleillé.

► Lundi

La première semaine de février débutera avec le passage d’une dépression sur la France. À priori nous resterons en marge de cette dernière mais nous n’échapperons pas aux averses, qui s’estomperont en soirée.

► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

Ce temps perturbé devrait permettre de maintenir les concentrations en particules PM10 et PM2.5 à des niveaux faibles et celles d'ozone à des niveaux modérés. La qualité de l'air devrait être donc moyenne sur la région. Et oui, le temps maussade contribue à un air meilleur !

Les vents et les pluies actuelles favorisent la dispersion des polluants émis sur la région, c’est toujours ça…

Texte Anne-Sophie Roquette