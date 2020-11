Météo France : prévisions pour samedi 21 novembre et pour les prochains jours

► SamediPour le début du weekend, le ciel sera très chargé sur tout le territoire avec le passage d’un front chaud.Le temps sera donc maussade ce samedi et des bruines seront possibles au nord d’une ligne baie de Somme/métropole lilloise.Le vent de sud-ouest sera sensible au littoral le matin comme l’après-midi.Au fil des heures, cette couverture nuageuse dense ne laisse passer que quelques rayons de soleil essentiellement en Picardie. on pourra retrouver également quelques gouttes mais anecdotiques dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.► TempératuresLes températures minimales seront en hausse par rapport à hier.3° à Compiègne et Berneuil-sur-Aisne6° à Saint Omer et SteenbecqueDans l‘après-midi, 9 à 14 degrés :11° pour Arras et Angres12° pour Abbeville et Bussus-Bussuel (Nouvion)► DimancheC’est le front froid de la même perturbation qui nous aborde, mais son activité restera faible car il arrive sur un champ de hautes pressions. Il touchera le NPDC en matinée, avant d’onduler sur le reste des Hauts-de-France dans l’après-midi.Températures de 8 à 12 degrés.► LundiCe même front froid va continuer de stagner sur la région…les pluies seront faibles et passagères, et essentiellement au nord.► MardiAmélioration en vue !Après dissipation de la grisaille matinale, le soleil prend la main pour nous assurer une belle journée, dans une ambiance sèche.Températures de 6 à 11 degrésTexte : Thomas Leridez