Météo France : prévisions pour samedi 9 janvier et pour les prochains jours

► Samedi

Un peu partout sur la région les visibilités sont mauvaises ce matin. Bancs de brume et de brouillard (peu denses généralement) se sont formés durant la nuit et peuvent dans les endroits où il fait le plus froid être givrants, donc attention aux chaussées glissantes ! (à noter également le risque de regel sur les chaussées humides).

Toute cette grisaille va lentement évoluer dans la matinée, il faut quasiment attendre la mi-journée pour que quelques éclaircies se développent sur la côte. Le vent ce matin est variable et il reste faible.

L’après-midi devrait nous apporter une évolution favorable, même si les nuages restent nombreux le soleil fera quand même des apparitions, et pour vous qui habitez sur le sud-est de la région, ce sont même de belles éclaircies qu’annonce Météo France ! Cependant sur la frange littorale, de la frontière belge au boulonnais, quelques averses éparses peuvent se produire.

► Températures

Au lever du jour il va faire bien frais sur la région, les minimales s’échelonnent de -2° à +1° (localement -3°), d’où les phénomènes glissants, quant aux températures maximales elles vont rester stationnaires sur la côte (de 5° à 6°) mais sont en baisse dans l’intérieur puisque il ne fera pas plus de 2° à 3° au meilleur de la journée.

► Dimanche

Les conditions seront anticycloniques. Après dissipation des grisailles matinales (plus rapidement qu’aujourd’hui mais avec toujours le risque de brouillards givrants), la journée va se dérouler sous un ciel variable le plus souvent peu nuageux. Un temps sec donc, mais froid, puisque ce sera sans doute la journée la plus froide de la semaine. A noter dans le courant de la nuit suivante, très rapidement, la formation de brumes et brouillards.

► Lundi

Pour débuter la deuxième semaine de l’année, toute la région semble se réveiller sous la grisaille. Les brouillards givrants seront encore présents, plus particulièrement sur la moitié sud de la région. Ensuite place à un temps sec mais assez nuageux avant que n’arrivent les nuages d’une perturbation qui devrait commencer à arroser la côte d’Opale en soirée. Il fera encore froid le matin avec des gelées quasi généralisées (jusqu’à -4° dans l’Aisne) mais avec le flux qui va passer à l’ouest les maximales vont gagner deux à trois degrés par rapport à dimanche.

► Mardi

La perturbation qui aura gagné toute la région durant la nuit va rester en notre compagnie toute la journée. Attendons-nous donc à une journée maussade, pluvieuse, mais bien plus douce puisque les températures du jour repasseront, matin et après-midi, deux degrés au-dessus des valeurs de saison.

► Qualité de l’air

La qualité de l'air devrait être mauvaise sur le centre de la région ainsi que du côté de Gravelines. En cause, une hausse des concentrations en particules PM2.5 liée aux mauvaises conditions de dispersion des polluants. Concernant le reste des Hauts-de-France, nous devrions avoir une qualité de l'air de moyenne à dégradée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.atmo-hdf.fr

Texte : Anne-Sophie Roquette