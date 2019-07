Météo France : les prévisions très chaudes pour ce jeudi 25 juillet (et les prochains jours)

C'est une première : Météo France a émis un bulletin de vigilance rouge canicule sur l'ensemble des Hauts-de-France, valable jusqu’à la fin de cette chaleur intense. Une vigilance absolue est donc requise : les prochaines heures comporteront un caractère exceptionnel en termes de températures. Extrême prudence et vigilance !À noter que la qualité de l’air est toujours aussi mauvaise dans la région, en raison de l’augmentation des concentrations en ozone, liée à notre épisode caniculaire...

Après une nuit éprouvante à cause des températures proches des 22-23 degrés, le ciel de ce matin présente un degradé nuageux ouest-est, sans réelle incidence.

C'est surtout dans l'après-midi que le temps va se faire encore très lourd et, cette fois, orageux. Des averses à caractère électrique sont attendues en fin de journée, avec à la clé, des rafales qui pourraient atteindre jusqu'à 100 km/h, et même de la grêle.

Déjà 23 degrés à Lille au lever du jour... Dans l'après-midi, la plupart des villes de la région devraient battre leur record de températures maximales. 40 degrés sont annoncés à Valenciennes, Arras, Amiens, Saint Quentin et Laon, 41 à Senlis, et 42 à Beauvais... On se dirige vers des records absolus dans la région.



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Vendredi, enfin de l'air plus frais et plus humide qui envahit les Hauts-de-France. Cela va donner lieu à une fin de canicule assez mouvementée, à cause d'averses orageuses. Les températures seront en baisse mais toujours élevées.Samedi et dimanche, le ciel sera perturbé avec le passage d'une dégradation active. Un changement donc radical de temps. Surtout, en 48h, certaines villes de la région vont perdre 20 degrés !