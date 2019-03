Météo France : les prévisions pour vendredi 22 mars (et pour le week-end)

Vendredi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Samedi

Dimanche

Lundi

(sur le centre de la région notamment) se sont formés à la faveur d’une nuit assez étoilée. Rassurez-vous, les visibilités vont s’améliorer ce matin, selon Météo France,(sur le littoral).Ce dégradé nuageux sud-nord va persister l’après- midi, encore une fois les nuages seront certainement plus nombreux sur la façade maritime.Les températures matinales sont stationnaires par rapport à hier,, les maximales atteignent le summum de la semaine et sont dans l’intérieur 5 à 6° au-dessus des valeurs de saisonPendant la nuit de vendredi à samedi, le ciel va se charger de nuages bas par le nord. En effet, les dernières analyses confirment l’arrivée d’une dégradation pour demain. Certes elle sera en perte d’activité, mais outre les bancs de brumes et brouillards présents pour débuter la journée, elle va nous amener son lot de nuages rendant ainsi(elle va lentement progresser vers le sud de la région) et. Minimales de 2 à 8°, maximales de 12 à 15°.Dimanche matin nous retrouverons les nuages de cette fameuse dégradation, et au fil des heures par le nord les éclaircies vont se faire une place entre les nuages. Minimales de 5 à 7°, maximales de 10 à 14°.équitablement partagé entre nuages et éclaircies un vent de nord-nord-ouest modéré, des minimales de 1 à 5° et des maximales de 11 à 14°. L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5.Textes : Anne-Sophie Roquette