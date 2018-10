Météo France : quelques flocons de neige ce week-end ?

Les prévisions météo pour la nuit de dimanche à lundi / © METEO FRANCE

Ce sera plus symbolique que spectaculaire. Mais il pourrait bien neiger pour la première fois de l'automne dans la nuit de dimanche à lundi. C'est ce que prévoit dans ses dernières prévisions.Cela devrait prendre la forme de quelques flocons mêlés de. Essentiellement dans le Pas-de-Calais et la Somme. Avant minuit dimanche, ce sera de la pluie. Après 7h lundi, ce sera de la pluie aussi.Un très court épisode de petite neige qui viendra mettre fin à un week-end presque hivernal . Ce samedi, des averses vont d'abord concerner la frange littorale puis gagner gagnant dans les terres du Nord et du Pas de Calais. Cumul sur 24h : 5 à 20 mm selon les secteurs. Les températures seront automnales. Avec des gelées possibles dans la Somme : de -1 à 4°C.Dimanche, températures de 4 à 10 degrés. Les premières pluies arriveront en cours d'après-midi par le sud et se généralisent à tous les Hauts-de-France. Le tout associé à des rafales de vent jusque 80 voire 90 km/h.Voilà qui contraste fortement avec le temps estival des 15 premiers jours d'octobre. Et si c'était simplement un retour à la normale ?