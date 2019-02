Météo France : soleil au rendez-vous pour ce mercredi 27 février. Et pour la fin du mois ?

Mercredi

Températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Jeudi

Vendredi



Samedi

La qualité de l’air sera encore mauvaise aujourd’hui, particulièrement en Nord Pas-de-Calais et dans l’Oise. En cause : une mauvaise dispersion des particules en suspension. Pour le reste,selon Météo FranceCela se confirme dans l’après-midi,Toujours aucun nuage. Quant au vent, il est toujours faible de sud ouest…Jusqu’à 6 degrés au lever du jour.2 à Saint Quentin et Roupy6 à Boulogne et Berck sur mer.. Du rarement vu en cette saison !18 à Lille et Hellemmes20 à Beauvais et Auchy la montagne., les pressions chutent et l’atmosphère se fait plus humide. Brumes, brouillards et nuages bas seront de retour le matin.Au fil des heures, on attend l’arrivée d’une perturbation, associée à des pluies faibles. On gardera ce temps là pour le reste de la journée.A noter également un renforcement du vent, avec des rafales autour de 50 à 60 km/h…Températures de 4 à 14 degrés, plus éparses que la veille. Le vent soufflera en rafales par moment jusque 50 voire 60 km/h.Un front perturbé traversera les Hauts-de-France, avec à la cléTextes : Thomas Leridez