Météo France : sous le soleil pour ce mardi 8 mai et prévisions pour le reste de la semaine

Pour ce mardi 8 mai côté météo

Coup d’œil sur la suite de la semaine



Mercredi



Jeudi



Et puis vendredi

Nous commençons par vous signaler cetC’est sur le littoral et dans l’Artois que la qualité de l’air sera la plus mauvaise encore aujourd’hui. Surveillez les personnes les plus sensibles.Quelques brumes sont attendues sur le nord-ouest de la région, mais vite dissipées.Le ciel est bien dégagé en bord de mer ainsi que sur l'est de la région. Ailleurs, le temps reste sec, mais quelques nuages font de la figuration. Ca sent bon la plage !Un peu timides dans les zones littorales avec de 8 à 14 degrés dans l’ensemble9° pour Arras et Blairville11° à Saint Omer et Longuenessechaleur au rendez vous, de 20 à 27 degrés22° à Calais et Marck27° à Valenciennes et AnicheProfitez en bien, car dès mercredi, le thermomètre va progressivement baisser.Dans un premier temps, elle se fait nuageuse. Les éclaircies seront quand même présentes. Mais en fin de journée, des nuages porteurs d’averses devraient concerner uniquement l’est des Hauts-de-France.Températures de 12 à 25 degréspar l’ouest, et l'après midi nous aurons des éclaircies assez généreuses et du vent en rafalesTempératures de 10 à 18 degrés. Seuls quelques nuages s’invitent dans le ciel en fin de journée à la côte.Températures de 8 à 19 degrés (là nous serons en dessous des normales)Textes : Thomas Leridez