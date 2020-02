Météo France - Tempête Ciara : les prévisions pour ce dimanche 9 février (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Le 40ème jour de l’année va donc être marqué par le passage d’un épisode tempétueux sur le nord de la France. Dès la nuit dernière, le vent s’est renforcé et a soufflé en rafales de 40 à 80 km/h d’est en ouest. Ce matin, le ciel est gris avec de petites pluies, et le vent continue à se renforcer pour atteindre à la mi-journée des rafales de 60 à 95 km/h dans l’intérieur, et de 90 à 100 voire 110 km/h sur le littoral, selon Météo France.L’après-midi se poursuit sous les nuages et les pluies, pluies qui vont devenir plus marquées par les côtes au passage du front froid de la perturbation (fin de journée), et Météo France annonce sur 24 heures des cumuls de 7 à 15 mm localement 20 mm, parfois en très peu de temps (2 à 3 heures).Revenons au vent, qui en moyenne sera assez fort à fort (40 à 70 km/h), mais dont les rafales continueront à se renforcer pour atteindre 80 à 100 km/h dans les terres, 100 à 120 km/h sur le littoral. C’est en soirée et en début de nuit qu’elles devraient atteindre leur vitesse maximale, à l’heure qu’il est tout laisse à croire qu’elles seront de l’ordre de 80 à 110 km/h dans l’intérieur, voire 120/130 km/h sur le Nord et le Pas-de-Calais, et de 110 à 130 km/h sur le littoral voire plus sur les caps exposés.Ces vents tempétueux se conjuguent à des coefficients de marées élevés, ce fort coup de vent nous incite à la plus grande prudence, avec un risque de vague/submersion au moment de la pleine mer.Les températures du jour varient de 4 à 7° le matin, et de 11 à 13° l’après-midi.Nous serons passés en ciel de traîne, avec des averses, parfois du grésil ou un coup de tonnerre en raison de présence d’air froid en altitude, le vent sera hélas toujours assez à fort, avec des rafales de 80 à 100 km/h. Minimales de 6° et 7°, maximales de 9° à 11°.Pas de réel changement, au mieux peut-on espérer moins d’averses que la veille donc plus d’éclaircies, le vent encore sensible ne devrait plus dépasser 70 à 90 km/h en rafales. (Minima de 4° à 7°, maxima de 7° à 9°).Des éclaircies mais de plus en plus de nuages qui vont bien finir par donner quelques pluies, les rafales seront enfin réelle baisse (50 à 65 km/h). Minimales de 2° à 4° et maximales de 7° et 8°, la journée sera donc plus fraîche.La qualité de l'air devrait rester bonne dans les Hauts de France, en lien avec l'arrivée d'un temps très perturbé. Pour réduire la pollution liée aux déchets et à leur traitement, évitez l'achat de produits suremballés et préférez les alternatives durables aux produits jetables.