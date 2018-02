Météo France : trois questions autour de la vague de froid annoncée

A quoi faut-il s'attendre ? Quelles températures ?



Va-t-on battre des records de froid ?

Une vigilance orange va-t-elle être déclenchée par Météo France ? Et le plan "Grand Froid" ?

niveau 1 ("temps froid") : température à la fois positive en journée et située entre 0 et -5°C la nuit.

niveau 2 ("grand froid") : température négative en journée et une température mesurée entre -5°C et -10°C la nuit.

niveau 3 (appelé également "froid extrême") : température négative en journée et inférieure à -10°C la nuit.

La "masse d'air froid" venue du nord de l'Europe va amener des températures négatives pendant au moins une dizaine de jours. Selon Météo France, la vague de froid semble devoir durer jusqu’au début du mois de mars.Mais cetsera exceptionnel par sa durée plus que par son intensité. C'est surtout le vent (le refroidissement éolien) qui va accentuer la sensation de froid glacial avec un ressenti proche de -10°C (voire davantage lors du pic de froid en début de semaine prochaine puisque sous abri nous devrions avoir -6° à -7°). Les températures auront parfois du mal à repasser au-dessus de zéro, même en journée. Dans les prochains jours, les températures oscilleront entre -. Le froid va s'accentuer à partir du début de semaine prochaine.Avec toujours, comme le montrent ces cartes, du grand et beau soleil !Non, les températures annoncées par Météo France sont fraiches mais bien loin des records. Il suffit de consulter le tableau des températures relevées depuis un siècle pour s'en rendre compte. Nous serons par exemple loin d’atteindre les valeurs records de février 1956 dans la région (), mais cet épisode sera certainement un peu similaire aux hivers de 1963 et 1986 caractérisés par une durée d’au moins 10 jours consécutifs avec une température minimales inférieure ou égale à -3°C, dans une moindre mesure tout de même puisque lors de ces deux vagues de froid, le thermomètre était tombé en dessous de -10°C.L'an dernier, un court épisode de froid s'était produit à la mi-janvier. Il vait fait -5,1°C à Saint-Hilaire-sur-Helpe, dans l'Avesnois (Nord), -2,9°C à Lille-Lesquin... Mais cela n'avait pas duré.Pour l'instant, la région n'est pas placée en vigilance orange. Pour Météo France, la vigilance est déclenchée si les températures (ressenties) atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières et si l'épisode dure au moins deux jours. L'Aisne et l'Oise sont actuellement en vigilance jaune Le plan "Grand Froid"est, lui, activé par les préfectures. Il prévoit notamment la mise à disposition d'hébergements d'urgence et peut aller jusqu'à la mobilisation renforcée de "maraudes" pour les personnes sans-abri. Il comporte trois niveaux : Le niveau 2 a d'ores et déjà été déclenché dans l'Aisne et dans le: ouverture d’un gymnase sur la métropole lilloise pour une capacité d’une centaine de places ; + 20 places ouvriront dans un foyer du secours populaire à Lille ; 20 places à Dunkerque ; 20 places à Denain ; 5 places supplémentaires à Douai.