Météo France : des vents violents annoncés sur la façade Manche et mer du Nord ce mardi

[#météo] Conditions météorologiques difficiles mardi 10 décembre 2019 de 11h00 jusqu'au milieu de la nuit. Appel à la prudence et à la vigilance de tous les usagers de la mer➡️https://t.co/pl1ADCfSEM pic.twitter.com/KcaaXZlrgu — PREMAR Manche (@premarmanche) December 9, 2019

Ca souffle fort ce lundi dans les Hauts-de-France dont tous les départements ont été placés en vigilance jaune au vent violent par Météo France. Mais les plus fortes rafales sont attendues mardi sur la façade Manche et mer du Nord où un avis de grand frais et coup de vent est signalé par la préfecture maritime La vigilance courra de de 11 heures jusqu'au milieu de la nuit avec des vents moyens de 65 à 74 km/h. "Les rafales atteindront le plus souvent 74-92 km/h, temporairement et localement jusqu’à 102 km/h", rapportent les autorités, appelant les usagers de la mer à la prudence. "La mer deviendra agitée près des côtes, et de forte à très forte au large", peut-on également lire dans un communiqué.Lundi matin, des pointes de vent à 120 km/h ont été relevées sur la côte et jusqu'à 100 km/h dans les terres. La situation s'est calmée dans l'après-midi avec des rafales en-dessous des 90 km/h au Cap Gris-Nez, mais cette accalmie ne devrait pas durer. Les plaisanciers sont appelés à reporter tout départ en mer et la pratique de sports nautiques est déconseillée toute la journée de mardi."Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d’être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l'estran", ajoute la préfecture maritime, demandant de porter une vigilance particulière à l'évolution des conditions météo dans les jours à venir.