Météo : un mois de mai beaucoup plus pluvieux que la moyenne dans le Nord et le Pas-de-Calais

Précipitations au mois de mai à Lille / © Capture d'écran Météo France

Ce n'est pas qu'une impression. Les statistiques dele confirment : il a baucoup plu en mai dans la région. Des pluies souvent orageuses et soudaines. 34,9 mm à Lille le 28 mai dernier par exemple.En moyenne, il pleut d'habitude (normales saisonnières) 64 mm. Cette année, le cumul a atteint 85,1 mm.

A Boulogne-sur-mer, autre station de Météo France, la différence est moins flagrante : 64,4 mm au lieu des 55,8 mm en normales saisonnières.



Selon Agate Météo cité par France Bleu Nord, les secteurs les plus arrosés le mois dernier sont le Valenciennois, l'Avesnois, le Ternois et l'Arrageois avec 40% de pluies en plus !



Encore des orages ?



Météo France prévoit quelques averses orageuses dans les prochains jours. Et un retour de vrais orages sur l’ensemble de nos départements, pour le week-end prochain. Le beau temps ce ne sera pas cette semaine...