Météo - Nouvel épisode d'orages et de fortes pluies attendus en soirée dans l'Aisne, l'Oise et la Somme dimanche 20 juin

Si la vigilance orange a été levée sur les Hauts-de-France, les départements picards ne sont pas encore tout à fait débarrassés des orages.

Alors que plusieurs communes de l’Aisne ont subi de graves intempéries dans la nuit de samedi 19 et dimanche 20 juin, Météo France prévoit une nouvelle soirée orageuse dimanche 20 juin. "En deuxième partie d’après-midi des averses sont prévues au sud de l’Oise et dans l’Aisne. En soirée, des orages engloberont l’Aisne, l’Oise et peut-être l’Est de la Somme", explique Météo France.

Des orages qui pourront apporter de bonnes précipitations, mais qui, heureusement, n’auront pas le même caractère violent que ceux de samedi soir. Par ailleurs, les Hauts-de-France sont toujours en vigilance jaune.

Chute des températures la semaine prochaine

Quant à la semaine du 21 juin, "des averses sont prévues lundi matin et à nouveau une possibilité orageuse sur la fin d’après-midi sur l’est de la Picardie", précise Météo France. Les températures vont chuter dans les prochains jours "il va faire frais pour la saison, car les températures minimales chuteront dès mercredi sous les 10 degrés".