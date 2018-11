Météo : la préfecture maritime appelle à la prudence sur la côte, en raison des vents violents

[#alerte #meteohttps://t.co/coUwtpP1bm ⚠️Le #prefet #maritime appelle à tous les usagers de la #mer à la prudence à cause des conditions météorologiques dégradées sur la façade Manche et mer du Nord @alertestuaire pic.twitter.com/xjg2TLuubH — PREMAR Manche (@premarmanche) 6 novembre 2018

Les sorties en mer déconseillées

La préfecture maritime Manche et mer du Nord appelle à la prudence, de ce mardi après-midi jusqu'au mercredi 7 novembre,"Plusieurs avis de grand frais à coup de vent (indices 8 à 9 sur l'échelle de Beaufort) séviront" sur le littoral, peut-on lire dans un communiqué.Cette perturbation, qui a démarré ce midi se prolongera cette nuit "avec un flux sud, puis sud-ouest de 30 à 35 nœuds () entre 40 et 45 nœuds (en Manche et mer du Nord". Et d'ajouter que "l'état de la mer sera fort à très fort (creux de 4 à 6 mètres) en Manche).La conjonction entre la mer forte et les vents forts rend toute sorte en mer dangereuse. "L" précise le communiqué.Toute perte de matériel doit être signalée au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) au