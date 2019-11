Météo : premières grosses chutes de neige en Belgique

La neige tombe en abondance ce lundi en Belgique. La partie du pays concernée se trouve à l'Est, sur les hauteurs, autour de Liège (à partir de 400m d'altitude). L'Institut Royal de Météorologie (IRM) estime que ces chutes pourraient entraîner une accumulation jusque 10 cm voire plus par endroits."On attend dans un premier temps des chutes de neige en Ardenne au dessus de 500 m et de la neige fondante à plus basse altitude. Ce lundi, la neige continuera à s'accumuler au dessus de 400 m, ailleurs les précipitations se transformeront graduellement en neige fondante", a prévenu l'IRM. Les images de RTL.be témoignent de ces chutes de neige, qui perturbent la circulation.Cette neige ne permettra pas d'ouvrir les stations de ski du secteur. Elle devrait fondre dès cet après-midi avec le redoux attendu.