Météo : prévisions pour ce mardi 28 janvier (et les prochains jours)

Températures



Quelles tendances pour la suite ?

En raison d’un mouvement de grève à Météo France, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir toute l’expertise habituelle des prévisionnistes.Néanmoins, comme prévu, le front perturbé de ce lundi laisse aujourd’hui dans son sillage un ciel de traîne qui sera d’autant plus actif qu’il arrive dans une masse d’air instable. Durant la nuit et au matin, les averses se multiplient sur l’ensemble de la région. Elles peuvent être orageuses et accompagnées de grésil, de grêle, voire localement de pluie et de neige mêlées, car les températures repartent à la baisse. Le flux de sud-ouest est modéré à assez fort, avec des rafales de 70 à 80 kilomètres par heure.Dans l’après-midi, avec la montée des températures, cela semble se calmer petit à petit mais les averses perdurent, ainsi qu’un risque orageux sur la quasi-totalité du territoire. Le vent reste de la partie, avec encore des rafales jusque dans les terres.La masse d’air s’est bien rafraîchie sous les averses et les températures s’en ressentent, tant pour les minimales qui affichent 3 à 5° d’est en ouest.Les maximales, qui perdent 2 à 3° par rapport à la veille, affichent quant à elles 6 à 9 au meilleur de la journée.La situation s’améliore un peu mercredi, mais le ciel devient plus nuageux dans l’après-midi et quelques averses se forment localement. Le vent reste modéré et les températures affichent 3 à 9°.Jeudi voit le passage d’une nouvelle dégradation pluvieuse, qui, sitôt évacuée, laisse la place à une autre vendredi !