Météo France : les prévisions pour ce mercredi 11 décembre (et les jours suivants)

Les températures

Les prévisions pour les jours suivants

En raison d’un mouvement de grève chez Météo France, notre bulletin ne dispose pas de son expertise habituelle, veuillez nous en excuser. Avant de parler du ciel du jour, petit coup de projecteur sur l’un des dictons de ce 11 décembre : "Tel temps à la Saint Daniel, même temps à Noël" nous verrons le 25 décembre si le dicton s’applique à l’année 2019 !La perturbation arrivée hier nous quitte ce matin par le sud-est de la région. A l’arrière, c’est un ciel de traîne qui s’installe, plutôt calme en matinée.Dans le courant de l’après-midi, la relative quiétude du matin, risque de changer. En effet, même si dans ce ciel changeant des averses ne sont pas exclues, elles semblent devenir plus fréquentes voire parfois orageuses sur une large frange maritime. L’ambiance sera alors automnale et assez désagréable avec un vent fort sur la côte.Les minima de ce 11 décembre sont en hausse puisque l’on attend 3° à 7° dès potron-minet, les maxima sont encore supérieurs aux valeurs de saison (entre 6° et 7°) puisque sous-abri nous allons avoir 7° à 10° d’est en ouest.La journée devrait commencer avec un temps et assez ensoleillé, mais cela ne durera pas, une nouvelle perturbation active devant arriver sur la région, de la pluie donc mais aussi du vent (rafales pouvant atteindre 80 km/h sur l’ensemble de nos départements)Une journée morose à vite oublier ! Le ciel sera chargé de nuages du matin au soir, avec bien sûr de la pluie et encore et toujours de fortes rafales sur toute la région.Outre les fortes rafales de vent toujours présentes, le ciel de traîne du matin devrait, dans le courant de la journée, céder sa place à une autre perturbation … Tant que nous serons sous l’influence d’une vaste zone dépressionnaire, le temps dans les Hauts-de-France restera perturbé et agité.Petit zoom sur la qualité de l’air avec ATMO : les concentrations de polluants dans l'air restent à un niveau faible sur l'ensemble de la région et la qualité de l'air est bonne aujourd’hui. Savez-vous qu’une voiture est occupée par seulement 1,2 personne en moyenne ? Pour réduire le trafic et limiter la pollution de l'air, pensez au covoiturage.