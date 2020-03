Météo : prévisions pour ce mercredi 4 mars (et pour les prochains jours)

Températures



Quelles tendances pour la suite ?



Qualité de l'air

Suite à un mouvement de grève au sein de Météo France, nous ne bénéficions pas de l’expertise habituelle des prévisionnistes. Néanmoins, comme prévu, il semble que notre mercredi débute sous un ciel changeant, alternant éclaircies et passages nuageux sans conséquence, du moins provisoirement. Le vent de secteur sud-ouest reste faible à modéré.Provisoirement, car vers la mi-journée, la couverture nuageuse prend le dessus. De faibles précipitations vont alors se développer dans un premier temps au sud-ouest du territoire, avant de s’étendre à l’ensemble des Hauts-de-France au fil des heures.Le vent se renforce, se fait modéré à soutenu, avec des rafales voisines de 40 kilomètres par heure jusque dans les terres.Les minimales sont un peu fraîches dans les terres où l’on relève au petit matin 0 à 1° sur l’Aisne et l’Avesnois, occasionnant quelques gelées au sol. Nous attendons 2° au centre de la région sur un axe Lille – Senlis, 2 à 4° sur la façade ouest.Les maximales affichent quant à elles des valeurs très homogènes, de 9 à 11°.Nous conservons ce ciel tout gris pour la journée de jeudi, avec de petites pluies faibles sur l’ensemble de la région, accompagnées d’un flux d’ouest. Les températures remontent sensiblement : 6 à 11°.Vendredi, la situation s’améliore et les ondées se cantonnent au sud-ouest et puis samedi, le temps reste sec, mais sous un ciel bien tristounet.Ce mercredi, Atmo Hauts-de-France prévoit une bonne qualité de l'air, avec des conditions de dispersion des polluants qui resteront favorables sur toute la région.Chez vous aussi, vous pouvez veiller à la qualité de l’air, tout simplement en aérant 2 fois 10 minutes par jour !