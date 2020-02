Météo France : les prévisions pour ce jeudi 27 février (et les prochains jours)

Ce jeudi

Les températures

Une nouvelle perturbation nous a bordés cette nuit avec des averses fréquentes de neige et de grésil. Les cumuls de précipitations sont à surveiller d'autant que le vent sera très présent.Au fil des heures, la neige cède la place à la pluie sauf le long des frontières ou pluie et neige devraient se mélanger. On gardera encore de bonnes bourrasques de vent jusqu'à 80 km/h.Les minimales varieront de 0 à 3 degrés. Il fera 0° à Saint Quentin et à Péronne et 2° à Calais et à Fréthun.En journée, les températures remonteront bien. Sept degrés sont attendus à Boulogne et au Touquet ainsi que 9 ° à Beauvais et à Saint Just en Chaussée.Textes de Thomas Leridez.