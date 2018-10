Météo : des records de chaleur battus samedi dans les Hauts-de-France

Il fait beau et bien chaud ce week-end des 13 et 14 octobre dans les Hauts-de-France. Ambiance estivale samedi dans la région, avec des températures largement au-dessus de la normale ! Les minimales dépassaient la maximale que nous devrions avoir en cette période, c'est à dire 16° à Lille environ.



Ainsi, à Dunkerque, il faisait samedi matin 17,1°, un record. Mais celui des 30° datant de 1921 n'a pas été battu l'après-midi, avec 25,7° relevés ce 13 octobre.



Record de minimale battu également à Boulogne-sur-Mer, avec 17,7°, contre 16,8 en 2013.

Record à Saint-Quentin

Côté maxis, le record de température a été battu samedi à Saint-Quentin avec 24,7°, ou encore à Calais avec 26,3°.



Pas de chaleur record en revanche dans les grandes villes comme à Lille où Météo France a relevé 24,6° samedi. Le 16 octobre 2017, il faisait 25 !



Le record de 26,1 datant de 1990 à Amiens n'a pas été battu non plus, avec là aussi une température maximale de 25° enregistrée ce 13 octobre 2018.